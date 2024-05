Se acabó la fecha 11 del Campeonato Nacional que tuvo como mejor partido el que se disputó en Concepción entre Universidad de Chile y Deportes Iquique y que casi le costó a los azules perder el invicto.

Colo Colo empató en El Salvador con Cobresal en el debut absoluto de Arturo Vidal en el desierto, donde jugó un buen encuentro y aportó con uno de los goles albos.

La UC se impuso ante Unión Española en Santa Laura y Audax Italiano goleó a O’Higgins decretando la salida de Juan Manuel Azconzábal.

En BOLAVIP repasamos las mejores declaraciones de la fecha 11:

1. Arturo Vidal contra el árbitro

Terminado el partido entre Cobresal y Colo Colo, Arturo Vidal se fue en picada en contra del juez Nicolás Gamboa: “Nos deja muy tristes y enojados el resultado, no sé qué pasó en el gol, ojalá que lo analicen bien y el árbitro que se aprenda las reglas, pero no quiero hablar de eso“.

O’Higgins fue goleado en casa por Audax Italiano

2. Diego Buonanotte da la cara

O’Higins recibió una paliza de parte de Audax Italiano en el propio estadio El Teniente, y fue el experimentado Diego Buonanotte el que intentó dar algún tipo de explicación: “A los hinchas no les podemos decir nada, porque lo que hicimos hoy fue desastroso. Los jugadores somos los responsables“.

3. Gustavo Álvarez minimiza el partido que hizo Deportes Iquique

El técnico de Universidad de Chile alabó a sus dirigidos luego de levantar un 0-2 para terminar empatando, y en esa línea aseguró que Deportes Iquique llegó apenas dos veces: “Demostramos mucho carácter y no parto analizando el partido desde el resultado. Me parece que el rival tuvo dos situaciones de gol, el penal y el gol, nada más“.

4. Las explicaciones de Emiliano Astorga

Cobreloa consiguió su tercera derrota en línea, y el entrenador loíno afirmó que “yo como técnico tengo que ser el más fuerte de todos, pero también tengo que tener una conversación con los dirigentes para saber si quieren que siga o no. A mí lo que me interesa es buscar la mejor forma para Cobreloa y no pasar estas zozobras”.

5. Dirigente de Unión Española acusa persecución

La expulsión de Stefano Magnasco ante la UC provocó la ira del mundo hispano, y fue el gerente general Cristián Rodríguez el que disparó con todo: “Nos condiciona una expulsión absurda, primera vez en el mundo que veo que si un jugador resbala sin ninguna intención es expulsado. Siento que acá hay cosas anómalas y el perjudicado siempre es Unión Española“.