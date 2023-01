Universidad de Chile se sigue preparando para lo que es el comienzo de la temporada 2023 y en las últimas horas la U derrotó a Talleres de Córdoba por 2-1 en un nuevo encuentro amistosos de preparación, en el que los dirigidos por Mauricio Pellegrino esperan llegar de la mejor forma para lo que será su debut por el Campeonato Nacional ante Huachipato.

Las expectativas son altas por los que puede conseguir el estratega argentino con los ‘Azules’ y ante esto, el ex futbolista Dante Poli tomó la palabra en el programa ‘F Show’ para expresar lo que espera de la U en esta temporada, en la que avisa desde ya que le exigirá bastante por alta categoría de su DT, por lo que no espera pequeñeces.

“Yo creo que Pellegrino, un tipo de su recorrido y experiencia, él tiene que entender que las expectativas que con un técnico de ese nivel y esa categoría son distinto. Todos los que nos sentamos a analizar, te lleva a que el reflexionar y exigir sea mucho más de lo normal. Yo no me conformo con poco con este equipo”, partió expresando Poli.

El tema de los refuerzos en la U sigue siendo un tema y ante esto, Pellegrino ha manifestado de cierta manera que al club le falta aún reforzarse, pero que lo económico es un gran problema. A pesar de eso, para el hoy comentarista, el DT no puede mostrar disconformidad en el plantel en ningún momento y que debe encontrar las armas para poder arreglárselas.

La U sigue en su preparación en este 2023 | Foto: Agencia VS

“Si él en algún momento está disconforme con el plantel, es culpa de él y su decisión de venir a la Universidad de Chile con dificultades para contratar, yo no lo voy a encontrar nunca como excusa. Si Pellegrino a mitad de año lo llegan a echar o su evaluación no es positiva, la excusa no es que no tenía recursos o medios para mejorar al equipo, él sabe a lo que viene, es un tipo de alto nivel”, declaró.

Finalmente, Poli fue muy claro en señalar de que alaba en demasía la trayectoria de Mauricio Pellegrino como entrenador y por esto, le va exigir mucho a esta U, en la que dentro de sus objetivos para esta temporada tiene que ser si o si volver a tener un cupo a la Copa Libertadores.

“Yo le voy a exigir acorde a su currículum y categoría, así como admiro lo que ha hecho, su vara de medición es más alta… Yo no le voy a pedir menos a Universidad de Chile que pelee un cupo a la Copa Libertadores, campeonato internacional no me sirve, porque si sales octavo puedes clasificar a Copa Sudamericana y no me sirve para lo que ha armado la U, para la llegada y categoría de Pellegrino. Para mí es un piso la Copa Libertadores”, cerró.