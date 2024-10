Dante Poli ve prácticamente imposible el retorno de figura de la Generación Dorada a la Selección Chilena: "Creo que eso no va a ocurrir"

La Selección Chilena atraviesa un difícil momento en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, donde el combinado nacional se ubica en la última posición y lejos de los puestos de zona de repechaje.

El entrenador Ricardo Gareca ha sumado múltiples críticas por el nivel mostrado por La Roja tanto en su participación en la Copa América como en en los últimos partidos de las Eliminatorias.

Es por esto que el El Tigre podría recurrir para los duelos ante Perú y Venezuela a algún jugador de la Generación Dorada, como es: Arturo Vidal, mediocampista que está teniendo una gran temporada en Colo Colo.

Vidal es una pieza fundamental en el esquema de Almirón | FOTO: Marco Vasquez/Photosport

Dante Poli y la opción de ver nuevamente a Arturo Vidal en la Selección Chilena

Dante Poli, ex futbolista y actual panelista de Futuro Fútbol Club de Radio Futuro, tuvo palabras para la opción de Gareca de recurrir a uno de los estandartes en la obtención de las dos Copas América.

“Si lo llaman, yo creo que Arturo Vidal tiene la disposición porque él por la selección hace gestos que podrían considerarse para volver”, manifestó el ex zaguero central.

Sin embargo, el comentarista no ve con buenos ojos el retorno del King. “Ahora, a mí me extrañaría mucho y yo no estaría muy de acuerdo desde la línea de lo que ha ocurrido, más allá de mi pretensión que siempre creí que Vidal tuvo la jerarquía para estar en la selección, es que lo llame porque sería perder un poco de autoridad y sería una señal y mensaje de Gareca de alguien desesperado”, argumentó.

“Yo creo que eso no va a ocurrir, yo creo que Arturo Vidal en el proceso de Ricardo Gareca no va a estar”, cerró Poli.

Cuándo juega Chile

En su siguiente partido, La Roja enfrentará a Perú. Será el viernes 15 de noviembre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Nacional de Lima.