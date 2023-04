Santiago Wanderers de Valparaíso ha tenido un año bastante irregular y complejo en el Campeonato de Ascenso donde de la mano del entrenador uruguayo Francisco Palladino, donde no han podido repuntar.

Para colmo de males, ahora el decano del fútbol chileno hace noticia no en lo deportivo, si no en el aspecto policial, luego que su portero Eduardo Miranda, fue sorprendido realizando el delito de hurto en un supermercado de la región, donde posteriormente fue detenido.

Según informo El Sitio del Suceso, el deportista fue interceptado por los guardias de seguridad, ya que al pasar por caja no validó los artículos de aseo que llevaba en una bolsa. El monto del hurto fue avaluado en $37.630. Posterior a eso, el golero fue dejado en libertad.

La razón, se debe a que no implica que "los hechos indicados no comprometen gravemente el interés público, la pena mínima asignada al delito no excede la de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, y no se trata de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones”, según se suscribe.

De todas formas, fue el mismo Miranda quien a través de sus redes sociales explicó lo ocurrido y justificó su actuar. "En ningún momento yo quise quedarme o robar los artículos de aseo que llevaba en una bolsa aparte en el carro de compras (cosa que siempre hago), solo fue una distracción y olvido que tuve al momento de pagar todo lo demás que llevaba. Al momento de pasar la caja el guardia me paró y me dijo que no había pagado las cosas que llevaba en la bolsa, yo al darme cuenta que él tenía razón, le pido disculpas, que no me di cuenta, ( por distracción) que no tenía problemas en pagarlas, que fue un mal entendido", comentó.

La explicación del portero Miranda (Instagram @miranda.edu )

La parte final de la publicación del arquero (Instagram @miranda.edu )

"Fue muy vergonzoso, pido disculpas a mi gente de Wanderers por hacerlos pasar este mal rato, solo aclararles que fue un malentendido”, narró el entretubos en su publicación.