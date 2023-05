Mauricio Isla es uno de los jugadores de más experiencia en la Universidad Católica que dirige Ariel Holan. Sin embargo, el Huaso apareció en la lista de nombres que podría reforzar a Colo Colo para el segundo semestre, un movimiento de mercado que sorprendió a la opinión pública.

El periodista, Ricardo Shannon aclaró si el Huaso partirá a Macul o se quedará en San Carlos de Apoquindo. "La información hasta hoy es que el Huaso Isla se queda en Católica", dijo de entrada en el programa ESPN F Show.

En esa línea, el profesional reportó que el panorama es complicado para el Cacique en caso de intentar llevarse al lateral derecho: "Tiene contrato hasta diciembre del 2024 con la UC. Si Colo Colo quisiera meterse en la operación, tendría o que el futbolista se desvincule de la forma que estime conveniente con el club o pagar algo". En ese último ítem intervino, Christopher Brandt, dejando claro que en Macul no están dispuestos a pagar por una llegada del oriundo de Buin. "No lo va a hacer".

Shannon informó que el ex Udinese hace un tiempo meditaba la opción de tener otra aventura en el fútbol exterior: "Esta información es de antes, Mauricio Isla no vería con malos ojos salir al extranjero, pero por ahora su presente está en Católica y no se va a mover de ahí considerando que es un jugador con contrato".

Según reporta el periodista, Ricardo Shannon, Mauricio Isla sigue en Universidad Católica (Foto: Photosport)

De esta manera, parece muy difícil que el Huaso pueda trasladarse desde Las Condes hasta Macul. En Colo Colo por ahora no se hablado formalmente del tema fichajes en Blanco y Negro. No obstante, Gustavo Quinteros desde el mercado de fichajes anterior quedó con la espinita de incorporar un lateral derecho que reemplazara a Óscar Opazo, quien partió sorpresivamente a Racing de Argentina.

El Torta hoy aparece nuevamente como uno de los nombres a reforzar al equipo albo junto a Guillermo Soto de Huracán y Matías Fernández de Independiente del Valle.