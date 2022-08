El 15 de enero de 1989 es una fecha que los hinchas de Universidad de Chile quieren olvidar, porque esa tarde de domingo en el Estadio Nacional se plasmó el único descenso que tienen los azules en su historia luego de empatar ante Cobresal.

Uno de los protagonistas de aquella jornada, Sergio Salgado, conversó con Bolavip y trajo a la memoria ese partido, donde el atacante era el goleador insigne de los mineros. Sin embargo, no dudó en dar a conocer la proecupación que le genera ver lo que están viviendo los estudiantiles.

"No me gusta el momento de la U, porque una institución tan grande debiera estar como los equipos grandes, compitiendo en los primeros lugares y porqué no a nivel internacional. Da rabia ver a la U en esas condiciones, rabia y pena a la vez porque no se están haciendo las cosas bien", sostuvo el otrora goleador.

Respecto a la situación dirigencial tan cuestionada por estos días, el Negro, que vistió la casaquuilla de la U en 1992, quiere que quienes llevan los destinos de Azul Azul puedan dar explicaciones a todos los hinchas y lo que futbolisticamente muestra el cuadro laico. "Que no dan la cara en ese sentido, obviamente uno debe respetar todos los códigos que ellos tienen, pero en este caso en el fútbol tienen que dar la cara para responder cuando las cosas no están saliendo bien, como directiva tiene que dar la cara del porqué están en esas condiciones, el porqué no se armó un plantel más competititvo. Es bueno dar oportunidad a los jóvenes, pero también un equipo tiene que ser mezclado entre experiencia y juventud, pero a buen nivel"

Salgado es el goleador histórico de Cobresal con 274 goles (Archivo)

Desde luego, trajo a la memoria aquella calurosa jornada de enero del '89 en Ñuñoa y reveló algunas situaciones, que con el correr del tiempo, se han convertido en verdaderas anécdotas. "Son recuerdos que uno tiene, empatamos en esa fecha, hice los dos goles. Cuando me tocó tirar el penal, obvio se acercaron algunos colegas de la U 'oye, pucha estamos en esas condiciones', pero era mi responsabilidad hacerlo ya que estaba representando a una institución grande, hinchas, familia y a mi casi nunca se me había ido un penal y tuve que tirarlo, luego un contragolpe e hice el dos a cero y después nos empataron. Para nosotros en Cobresal en esa instancia algo bueno de lograr algo importante y en frente un equipo que luchaba por no bajar. Después la U bajó, pero llenaba todos los estadios", dijo Salgado.

Finalmente y sobre cuál será el desenlace de los azules en este 2022, Sergio Salgado está con toda la fe en que a pesar del apremio, los de La Cisterna mantendrán la categoría. "La U no baja, se salva. Una institución grande del fútbol chileno no nos gusta verla en ese lugar. En alguna parte de la institución están fallando, tanto la directiva como también los jugadores. Hay que hacerse una autocrítica grupal, si las cosas no se dan es porque algo se está haciendo mal", puntualizó.