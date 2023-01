Diego Buonanotte confirmó su arribo al fútbol chileno, pues defenderá la camiseta de Unión La Calera luego de su fugaz paso por Sporting Cristal de Perú. En conversación con TNT Sports, el argentino-chileno y se mostró motivado para este nuevo desafío.

"Estuve mucho tiempo, conozco los equipos, conozco cómo funciona y uno que también sale y conoce un poco en otros lados se da cuenta que la liga chilena es muy competitiva, es muy buena, los equipos están muy bien preparados", comenzó diciendo el 'Enano'.

"Hoy me toca vestir la camiseta de Calera y feliz, difrutando. Como dije recién, pasando los exámenes que son los más engorrosos y esperando estar cuánto antes estar en cancha que es lo que más me gusta", agregó.

Sin embargo, también le preguntaron por Universidad Católica, equipo por el cual defendió por seis años, sobre si le toca convertirle cuando se enfrenten caleranos y cruzados.

"Todavía ni llegué, ni conocí a mis compañeros, así que no quiero hablar de eso. Pero hoy todo el mundo sabe el sentimiento que tengo por Católica, lo que me brindó y lo que le dí. El cariño va a ser para toda la vida, pero el fútbol y nuestro trabajo es esto y me toca defender otros colores. Como siempre digo, después uno puede meter un gol, errarlo o pegarle en el palo, pero siempre la entrega, el profesionalismo siempre va a estar y estoy entregado cien por ciento por la camiseta de Calera.

El volante regresa al fútbol chileno tras su paso por Perú | Foto: Agencia UNO

Por otra parte, le preguntaron si ha hablado con alguno de sus nuevos compañeros y reconoció que conversó con Tomás Asta-Buruaga y con un ex UC y también cementero como es Sebastián Sáez.

"Sí, hablé hace poco con Tomi y me comentó cómo es el club. También hablé con el Sacha (Sáez), quien ya no está más y muchos compañeros que jugaron en Calera. También la charla con el entrenador, me describió el club cien por ciento y eso también me ayudó a tomar la decisión. Como dije, tenía ganas de volver y Calera me abrió las puertas, así que estoy agradecido y espero poder cuanto antes empezar a devolverle el cariño que me dieron desde que llegué".

En cuanto a las metas con Calera, el futbolista manifestó que "los objetivos que hay en el plantel. Seguramente mañana ya estaré con mis compañeros, los conoceré a todos. Conoceré de lleno la idea del entrenador y a partir de ahí me uniré a ellos y aportaré mi granito de arena para apostar a lo que Calera tiene que lograr, que seguramente iremos mucho por el equipo que hay, por el técnico y por lo que está apostando el club".

La última interrogante fue referida a si vio la campaña de la UC en la temporada y los partidos de pretemporada y si en algún momento verá los partidos del cuadro de Ariel Holan.

"Sí, he seguido, tengo muchos amigos. Fueron muchos años, pero como digo, siempre deseándole lo mejor a Católica porque es el club que quiero, pero hoy me toca hablar del equipo al que vine a jugar. Católica ya no me corresponde hablar, salvo cuando uno es hincha, pero ojalá que vaya bien. Hoy estoy defiendo estos colores y ojalá que nos vaya mejor a nosotros", explicó.

"No lo sé, recién llegué. Tengo la cabeza bastante cansada, vine con toda mi familia. Quiero empezar a entrenar, quiero a empezar a jugar y a lo que vine. Empezar a demostrar y después veremos cómo se darán las cosas", cerró el jugador.