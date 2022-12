Diego Mario Buonanotte está en etapa de definciones y aún no sabe si continuará en Sporting Cristal. El Enano entregó una frase que ilusiona a los hinchas del fútbol chileno.

Diego Buonanotte es uno de los jugadores que dejó un legado en el fútbol chileno junto a la Universidad Católica. El Enano, luego de seis temporadas, decidió partir del cuadro cruzado para buscar la anhelada regularidad perdida años atrás y eligió fichar con el Sporting Cristal de la Liga 1 en Perú. Sin embargo, el transandino nacionalizado chileno, con solo un semestre, no será considerado por el técnico Tiago Nunes.

A raíz de su posible partida del cuadro cervecero, como adelantó Bolavip Chile hace algunos días, en la Primera División del Torneo Nacional existen tres equipos interesados en contar con el jugador: Everton, Curicó Unido y Palestino, mientras que en Perú el Carlos Manucci preguntó por él y en Brasil, Curitiba también quiere al formado en River Plate.

Desde Teodelina, Buonanotte tomó contacto con ESPN Chile y develó varias situaciones sobre su presente y qué pasará con él pensando en el futuro.

"Ahora estoy viendo que voy a hacer de mi futuro. No lo tengo claro (...) Estoy con unos días de licencia acá en mi pueblo esperando que se resuelva mi tema (...) Siempre dije que Chile para mí es un país maravilloso y me veo viviendo el resto de mi vida en Chile. Siempre lo dije y lo sigo sosteniendo. La realidad es que físicamente y futbolisticamente me encuentro con muchas ganas de jugar al fútbol", expresó.

Diego Buonanotte no sabe si seguirá en Perú o partirá a Chile (Sporting Cristal)

Buonanotte, también en diálogo con ESPN F90, aprovechó de dejar en claro que su decisión radica en un tema familiar y que debe presentarse en el Sporting Cristal el 3 de enero de 2023, ya que está con licencia en Argentina.

Sobre lo que viene, el Enano sentenció que "tengo que tomar la mejor decisión y buscar algo que sea compatible en lo familiar y lo deportivo. Como familia nos gustaría volver a Chile, me gustaría, pero ahora no tengo certeza de lo que va a suceder (...) Trato de desconectarme y que mi representante maneje y si es necesario me va a llamar".