El Campeonato Nacional inició a pura tensión en lo que es su vigésima segunda jornada, en donde el duelo que protagonizaron Universidad Católica y O’Higgins de Rancagua protagonizó un polémico hecho en el cual se vio involucrado el defensor de la UC, Mauricio Isla y el zaguero de los Rancagüinos, Diego Carrasco.

Corría el minuto 70 del duelo entre ambas escuadras, en donde una acción en particular hizo que ambos jugadores ya mencionados se hayan enfrascado en una discusión, la cual terminó con el Seleccionado Nacional bastante sacado y sus compañeros debieron frenarlo para no aumentar la tensión con el defensor visitante, por lo que el juez del encuentro, Piero Maza tomo la decisión de amonestar a ambos jugadores.

Tras finalizado el partido, la gente buscaba el razonamiento de la reacción del ‘Huaso’ ante Carrasco, en donde la mayoría apuntaba a que el ex Universidad de Chile lo habría provocado con algo ligado a lo de su ex señora, Gala Caldirola y su supuesto amorío con su ex compañero en la Selección Chilena, Mauricio Pinilla.

Ante esta situación, un histórico del fútbol nacional como lo es Leonardo Véliz dialogó con Redgol refiriéndose al momento de furia de Mauricio Isla con Diego Carrasco y tildó al defensor Celeste como ‘mala leche’ e indicó que no tenía ‘códigos’.

El conflicto de Isla y Carrasco | Foto: Agencia Uno

Para aclarar esta problemática, el zaguero de O’Higgins de Rancagua conversó en exclusiva con Bolavip Chile y expresa que toda esta polémica que se instauró en el entrevero con el jugador de la UC son gratuitas, señalando que él nunca le mencionó algo ligado a lo sentimental y llamó a Isla a aclarar esta situación.

Pero no solo para aclarar su conflicto con el Bicampeón de América tuvo palabras el ‘Experiencia’, ya que también tuvo palabras para responder los dichos de Véliz, quien lo basureó ante esta situación que lo involucró con el ‘Huaso’.

“Que el Pollo Véliz se informe, habla sin saber”, fueron las palabras del defensor de O’Higgins de Rancagua ante las declaraciones de Leonardo Véliz.

Diego Carrasco espera poder alejarse del ruido que generó esta situación con Mauricio Isla y busca enfocarse para lo que será el próximo duelo de su equipo, quien deberá afrontar la llave de Copa Chile ante Unión Española.