En la Universidad de Chile sin duda que se vive una semana especial pensando en lo que será una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, en donde los Azules buscarán vencer a Colo Colo y así poder acabar con la extensa mala racha que lleva hace nueve años sin poder vencer a su archirrival.

Pensando en lo que es este crucial encuentro, el estratega del Romántico Viajero, Diego López dialogó en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports sobre el presente de su equipo, en donde partió indicando como se ha trabajado el duelo ante los Albos, en lo que será su primer clásico en el fútbol nacional.

“Son partidos distintos, especiales. Son partidos que interesan más a la gente, pero nosotros sabíamos que el partido anterior (O’Higgins) era el más importante y bueno, es un poco lo que te lleva un poco a jugar un clásico. Creo que muchas veces en estos partidos, sobre todo, los clásicos son partidos distintos y no gana siempre el que llega mejor, es una realidad. La semana la tomamos distinta, pero a la hora de trabajar es una semana más de trabajo, vamos en la misma línea que busca el equipo, que es lo que tenemos que hacer”, partió señalando López.

En lo que han sido sus primeros meses a cargo del conjunto Laico, el entrenador Charrúa señaló que lo llevó a tomar la decisión de ser el director técnico de la Universidad de Chile, en donde indicó que era consciente del complejo momento que atravesaba el club, pero que es algo que lo motivó a venir.

Diego López se ilusiona con ganar el Superclásico | Foto: Agencia Uno

“Elegir este club grande sabiendo que no está en un gran momento, pero sí teniéndome confianza. Es un desafío lindo y yo sabía que no iba a ser fácil en el principio, como lo está haciendo, pero los entrenadores estamos acostumbrados a luchar. Yo en mi carrera futbolística y como entrenador estoy acostumbrado siempre a luchar, nunca nadie me regaló nada. Eso me impulsó y lo que me atrajo lo que es la U como pasión, porque es un equipo que tiene mucha pasión atrás y mucha gente”, explicó en TNT Sports.

Finalmente, López tuvo palabras para las principales joyas que tiene dentro de su plantel, las cuales son Darío Osorio y Lucas Assadi, en donde explicó que ambos jugadores tienen muchas condiciones y que como entrenador está encargado de poder darle las mejores herramientas para seguir creciendo.

“Esos jugadores con ese talento, nosotros lo que hemos visto y yo muchas veces pongo el ejemplo de Peñarol. A nosotros nos tocó tener a (Facundo) Pellistri, que hoy es un jugador de Selección, que jugaba solo con la pelota en los pies. Un poco lo que nosotros vemos que tienen que mejorar Darío y Lucas, movimientos sin pelota. Nosotros creemos que la libertad a este tipo de jugadores tenemos que dárselas en los últimos 20 metros, es ahí donde ellos te pueden desnivelar y ahí nosotros podemos ayudarlos, la libertad ellos la tienen que tener, hay que ayudarlos mucho más”, cerró.