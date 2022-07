La Universidad de Chile sigue estirando su mala racha en los Superclásicos y en esta jornada cayó por 3-1 ante Colo Colo por la vigésima jornada del torneo nacional en el Estadio Fiscal de Talca, sumando un nuevo año sin conocer de victorias ante su clásico rival.

Finalizado el encuentro, el estratega de los Azules, Diego López atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa, en donde dejó sus impresiones sobre una nueva caída de sus dirigidos ante su archirrival.

“El primer tiempo se jugó intenso, como se debía en un clásico. Erramos un penal, después tuvimos algunas chances, pero el equipo siguió, el penal que cometimos fue un error y así llegamos al descanso. No jugamos bien el segundo tiempo, el primero sí, pero después la responsabilidad es mía, sobre todo, y también de los jugadores. Cuando uno comete muchos errores, porque hubo más que no pasaron a mayores, pasa esto. No se pueden cometer en esta clase de partidos. La tabla no miente, el rival tiene experiencia y lo manejó bien. Tenemos que ser conscientes que todos juntos debemos dar algo más. Nos da lástima por toda la gente que nos acompañó. Pedimos disculpas. Queremos salir adelante por nosotros, por el club y la gente, que lo merece”, partió señalando López.

Con la caída de esta jornada, el Romántico Viajero sumó su tercera derrota consecutiva, la cual lo vuelve a complicarse con la parte baja de la tabla, en donde los fantasmas del descenso vuelven aflorar en las huéspedes del CDA, a lo que el DT de la U es claro en confesar que se siente respaldado por el club, pero que deben mejorar con urgencia.

Diego López fue duro tras la caída de la U | Foto: Agencia Uno

“Sé que tengo el respaldo del club, pero hay que tener resultados y no se están dando. Yo no pensaba venir a perder, si no nos presentamos. No lo hicimos bien en el segundo tiempo, sobre todo. Pero el impacto fue bueno, aunque no podemos jugar un solo tiempo. Después el entrenador necesita resultados, este equipo necesita resultados positivos y lo tenemos que mejorar”, explicó en conferencia.

Volviendo al análisis de este duelo, el Charrúa explicó que, a pesar de la caída, le gustó la actuación de los jóvenes del plantel y en donde dejó un potente aviso para el equipo pensando en lo que serán los próximos desafíos de los Azules.

“Todos vimos el impacto del partido, el primer tiempo. Tenemos jugadores jóvenes, que no tienen experiencia, pero se van haciendo en el camino. Esto es bueno para los jóvenes, para que aprendan. Muchos lo saben de las juveniles, pero me gustó el impacto del partido del Chelo Morales, así hay que jugar. No se juegan sólo los clásicos así ni sólo un tiempo, hay que jugar siempre así. Pero eso te convence. Debemos cometer menos errores. Hay que ser conscientes, autocríticos, mirar la tabla, pero no mirar más allá del próximo partido”, apuntó.

Finalmente, López tuvo palabras para lo que fue la designación para patear el penal al comienzo del encuentro, en donde no quería darle más vueltas a la falla de Cristián Palacios.

“Había visto los penales del clásico anterior, pero va mucho más allá. Ellos saben quiénes son los pateadores. Es así, lo tiró él y lo erró él, ya está, no hay que dar vuelta atrás. Lo podría haber errado él u otro. Es un jugador grande, sabe manejar esos momentos, si hubiera sido un joven por ahí entro a la cancha y no lo dejo patear”, cerró.