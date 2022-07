El entrenador azul Diego López conversó con el programa Hablamos del Bulla en la cual hizo un llamado a no ser boludo con los objetivos de Universidad de Chile y en la que dio a conocer que no pueden hacerlo estando tantos puntos abajo.

El entrenador Diego López debutó con un triunfo en Universidad de Chile con el arranque de la segunda rueda del Campeonato Nacional. Los azules se impusieron por dos a uno a Unión La Calera, en la que le permite sumar tres puntos importantes para ir dejando los últimos puestos de la tabla en un pasado, pese a que están bastante lejos de los primeros lugares.

No obstante, el estratega Diego López fue invitado a conversar exclusivamente con el programa Hablemos del Bulla en la cual fue consultado por los objetivos a considerar para este segundo semestre del fútbol chileno, en la cual expresó a que no puede ser boludo para pensar en ganar el título estando tantos puntos abajo.

“Nosotros tenemos que ser realista. Tenemos que ver el equipo donde está. No nos asusta nada, yo divido al equipo grande y me manejo siempre donde estoy. Se que estoy en un equipo grande. Tenemos que trabajar para ganar en este equipo. El rival juega, pero nosotros tenemos que trabajar para ganar y esta camiseta te pide eso”.

Además, en esta misma línea expresó que “Yo siempre lo dije, no me gustaría que nos gane un equipo que corre nada más. No se jugó bien, nos pudieron hacer más goles, pero el equipo nunca aflojo. Después estaría bueno llegar a una copa y nosotros tenemos que apuntar a lo más alto”.

Diego López debuta con triunfo en Universidad de Chile en el Campeonato Nacional. (Foto: Agencia Uno)

No obstante, contempló señalando que “Tenemos la Copa Chile que apuntamos a lo más alto. Somos conscientes que tenemos que llegar a lo más alto que podamos llegar”.

Finalmente, dio a conocer que “Pelear el campeonato con tantos puntos abajo está difícil, no podemos ser boludos. Tenemos que ser conscientes de la realidad, pero también que estamos en un equipo grande y tenemos que ganar”.

ver también Medel manda cariñoso saludo y felicitaciones a Osorio por su gol en la U

Universidad de Chile comenzará a preparar lo que será su próximo desafío en el Campeonato Nacional, donde el siguiente fin de semana enfrentará a Deportes Antofagasta como visitante.