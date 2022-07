La Universidad de Chile obtuvo su primera derrota en este segundo semestre de la temporada, en donde los Azules no pudieron ante Ñublense de Chillán en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso y cayeron por la cuenta mínima con el gol de Patricio Rubio.

Tras la finalización del encuentro, el estratega del Romántico Viajero, Diego López habló con los medios de comunicación, en donde comentó lo que le dejó su primera caída al mando del conjunto Laico, en donde señaló que fue un partido complejo para poder analizar.

“Es difícil analizar, se ha mejorado en la parte definición de la jugada, pero acá hay que hacer goles. Tuvimos muchas chances y no concretamos, fueron claras. La más clara fue la de Ojeda que era para tirar al arco, otra de Ronnie (Fernández) y alguna más donde creo que hay que tirar al arco, uno nunca sabe cuándo la pelota toca a uno y entra. Además, tuvimos una de Israel (Poblete) que tuvo para tirar y dudó, no sé qué le pasó, a Junior (Fernandes) también y luego vino una contra de ellos que nos agarró mal parados. Todo suma. Cuando recibimos el gol, ya no tuvimos más chances”, partió señalando López.

Haciendo hincapié en el desarrollo del partido, el estratega quedó algo inconforme con la manera fácil que tuvo para llegar la escuadra visitante, señalando de que es algo que se debe mejorar en la semana, pero que de igual manera queda conforme con el juego del equipo a pesar de la caída.

Diego López confía en el equipo | Foto: Agencia Uno

“Recibimos dos o tres pelotazos largos en el primer tiempo y ahí tenemos que estar más concentrados. Estamos atacando y no nos pueden llegar tan fácil. Después en llegadas ‘normales’ no nos llegaron mucho, el gol fue un pelotazo también. Eso se corrige con trabajo. En el juego creo que mejoramos, pero es difícil decir que mejoramos cuando el resultado es negativo”, indicó el DT.

El tema de los refuerzos sigue latente en los Azules y tras la derrota, el Charrúa fue claro en señalar de que es algo que se verá durante la semana y aclaro firmemente de que no hay mala relación con la directiva del club.

“Hablaremos con el director deportivo si hay una incorporación más. La respuesta es la misma porque lo he dicho desde que empezó esto. Ya lo expliqué varias veces. La relación es buena, al contrario, tengo una muy buena relación. Con el director deportivo también. No sé por qué dices que es mala la relación”, explicó en conferencia.

Finalmente, López tuvo palabras para lo que ha sido la falta de gol de los atacantes Azules, algo que no inquieta porque confía en sus condiciones y dio indicios de como jugará el partido ante O’Higgins sabiendo de las ausencias de Ronnie Fernández y Cristián Palacios.

“Tenemos a Ronnie, Junior y a Palacios. No es que no tenemos atacantes, lo que tenemos que mejorar son los movimientos. Después de que se pierde se buscan cosas, pero hoy lo malo es el resultado. Los delanteros van a hacer goles, de la forma en que jugamos lo vamos a lograr. Ahora jugamos con dos atacantes, pero tenemos la alternativa de jugar con un 10 atrás de un atacante. Es probable que hagamos eso el fin de semana que viene. Le vamos a buscar siempre la vuelta”, cerró.