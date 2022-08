La Universidad de Chile no atraviesa un buen momento en el Campeonato Nacional, en donde en esta segunda rueda del torneo suma cinco partidos sin sumar tres puntos y vuelve a complicarse en la tabla de posiciones, en donde el fantasma del descenso vuelve a hacerse presente en el CDA.

Ante esta situación que vive el club, el estratega del conjunto Laico Diego López, habló con La Tercera y se refirió al tormentoso momento que vive la U tanto en lo deportivo como en lo institucional, a lo que el Charrúa revela que le dio un potente mensaje a sus dirigidos con el objetivo de estabilizar la situación del equipo.

“Nosotros tratamos de que los jugadores se centren en el trabajo de la cancha. Les dije a los jugadores que nosotros podemos arreglar muchas cosas en el club con resultados”, partió señalando López.

Dentro de lo que ha sido su periplo como estratega de los Azules, López ha utilizado en gran cantidad a los juveniles de la U, en donde Lucas Assadi, Darío Osorio, Marcelo Morales, Mauricio Morales y Cristóbal Campos, son quienes han tomado mayor protagonismo y explica que tiene toda la confianza en ellos, al igual que a un jugador con mayor experiencia.

López respalda a morir a los juveniles de la U | Foto: Agencia Uno

“En los equipos en que hemos estado hemos hecho jugar a jóvenes en el lugar de grandes, porque la cancha habla claro y dice quién tiene que jugar. No le miramos la edad, miramos lo que te da en la cancha. Creemos que el jugador que hace todas las inferiores en un equipo grande tiene la ventaja de saber lo que es el equipo grande, la presión que tiene”, explicó.

En la misma línea de la alta utilización de los canteranos del Romántico Viajero, el Charrúa es claro en señalar de que es cauteloso con el termino de ‘quemar’ a los jugadores en la complicada instancia que vive el club e indica que es muy cuidadoso con aquello para no darles una mochila pesada que no les corresponde cargar.

“Hemos tenido jugadores que no estaban preparados y la gente los pedía. Nosotros tratamos de no quemar, porque con la experiencia de uno sabe cuándo un jugador no está preparado. Si un jugador no está preparado y lo ponemos porque la gente lo pide, creo que estamos haciendo un daño. Hay que tener mucho cuidado”, apuntó al medio citado.

Finalmente, López indicó como es que visualiza él cuando un juvenil está preparado para ser pieza fija en la U, a lo que el uruguayo fue claro en reflejar su respuesta

“Te das cuenta en los entrenamientos. Después, en los partidos, te hacen las mismas cosas que en los entrenamientos. Son pequeñas cosas que te dicen que está listo”, cerró.