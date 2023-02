Diego Rivarola vuelve a preocuparse por el 'talón de aquiles' de la U: "Defensivamente me vuelve a generar dudas"

Universidad de Chile dejó un montón de dudas tras lo que fue su caída ante Palestino por 2-0 dentro del Campeonato Nacional, en el que los dirigidos por Mauricio Pellegrino no mostraron un buen nivel futbolístico y generaron mucha preocupación en el pueblo azul tras el rendimiento en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Ante lo que fue esta nueva caída de los ‘Azules’, uno de los ídolos del club, Diego Rivarola, comentó en el programa ‘Equipo F’ de ESPN sobre la actuación del ‘Romántico Viajero’, en la que señaló que no estuvo de acuerdo con el DT de la U al señalar que el equipo hizo un buen partido.

“Cada uno ve de los partidos cosas distintas o espera cosas distintas, yo no estoy en esta de acuerdo con Mauricio Pellegrino, para mí la U no hizo un buen partido en el primer tiempo. El primer tiempo fueron más errores que llegadas”, comenzó declarando Rivarola.

Profundizando en aquello, el histórico crack de la U explicó que en general el partido no fue muy grato de ver para los espectadores y que en el segundo tiempo Palestino logró entrar un poco más despierto que su rival, siendo esto lo que le permitiera quedarse con el duelo.

La U volvió a dejar dudas tras su partido ante Palestino | Foto: Agencia Uno

“Más allá de eso, la U no hizo un buen primer tiempo y tampoco Palestino. En el segundo tiempo cambió algunas cosas, pero al final no estoy muy de acuerdo. En líneas generales no fue un buen partido de la U, uno espera mucho más. Tenía enfrente a muchos jugadores jóvenes, que en el segundo tiempo lograron encontrar más espacios y elaboraron un poco mejor juego que la U y lograron hacer los goles, que es lo principal”, declaró.

Sobre lo que fue la actuación de la Universidad de Chile, el goleador mostró mucha preocupación por lo que dejó el equipo en la cancha “a mí me dejó muchas dudas la U, en líneas generales, la semana pasada había marcado y destacado que, desde lo defensivo, la U parecía algo distinto, por lo que había visto y por los nombres, pero después del partido con Palestino me vuelve a generar dudas, no vi bien defensivamente a la U y también saliendo mal con la pelota”.

Finalmente, Rivarola recalcó en que el juego de los ‘Azules’ termina de ser muy poco claro a la hora de elaborar situaciones de peligro y además, dio a conocer en la zona que la U más sufrirá en esta temporada.

“Mucho pelotazo, ninguna salía jugando al pie, ninguno recibía mucho para jugar al pie y las grandes falencias que tiene la U para este año es de mitad de cancha para arriba”, cerró.