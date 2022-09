Universidad Católica y Universidad de Chile no pudieron resolver durante la pasada jornada de miércoles quien de los dos pasaba a la semifinal de Copa Chile, pues el compromiso tuvo que ser suspendido luego del incidente que afectó al portero azul Martín Parra.

Durante este jueves, en las inmediaciones de la ANFP, se habría tomado la decisión de que el partido se tendrá que reprogramar y jugar a puertas cerradas para definir al equipo que avanza en el torneo.

Sin embargo, la decisión no dejó muy conforme a algunas partes y entre ellos está Justo Álvarez, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, fue parte del grupo que decidiría el futuro del duelo entre cruzados y azules. El directivo mostró su molestia por la postura tomada y dejó en claro lo que quería la ANFA.

"Si no terminamos estos hechos vandálicos, esta cosa no va a terminar. Por lo tanto, podemos compartir o no, pero hoy esto no fue unánime y lo quiero decir con harto respeto, pero los tres votos de la ANFA eran para la expulsión de la Universidad Católica", expresó ante los medios.

El portero sufrió un ataque con fuegos de artificio | Foto: Agencia UNO

En cuanto a cómo terminó la votación y la situación de la fecha para jugarse el partido, el miembro de la entidad aclaró que aún no se sabe, ya que en un inicio se debe notificar a las partes afectadas por este hecho.

“Antes de votar, cuando nosotros planteamos nuestra postura de expulsar del torneo a la Unviersidad Católica, antes de votar pidieron por favor que pudieran reunirse ellos cuatro (los cuatro integrantes representados de la ANFP) y accedimos a eso. Después se hizo la votación y perdimos 4-3”, dijo también Álvarez en Radio Futuro.

"Por un voto se llegó a la conclusión de que tiene que reprogramarse el partido. La fecha se va a replantear, primero hay que comunicarle a los afectados de esta resolución y lo que más nos preocupa es la salud del jugador porque primero vienen las personas antes que un tema deportivo", cerró.