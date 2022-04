En el día de ayer, Colo Colo celebró un nuevo aniversario desde su fundación en una historia que está marcada por los títulos locales, internacionales y el arraigo popular que arrastra en todos los rincones del país.

Los saludos al Cacique llegaron desde todas partes; clubes del fútbol chileno, clubes internacionales, instituciones como la CONMEBOL, ex jugadores e, incluso, jugadores que jugaron en el archirrival como Mauricio Pinilla quien agradeció la existencia del albo para fomentar la competencia.

En ESPN F360 se armó un debate sobre los personajes más trascendentales en la historia del Cacique y fue José Luis Villanueva quien, aprovechando el efecto aniversario, reveló que su gran ídolo de infancia era Marcelo Pablo Barticciotto.

“¿Mi clave? Mi ídolo de chico, después ya me gustó el Matador (Marcelo Salas) y se quedó para mi vida, pero Barti me gustaba”, aseguró de entrada el ex jugador que está profundamente identificado con la Universidad Católica.

Bajo esa misma línea, complementó su gusto y admiración por el ‘7 del pueblo’: “Usaba la 7 de chico por él, me gustaba los centros que tiraba, veía los partidos de él y me iba a la cancha a la esquina a tirar centros para intentar hacer como los que él tiraba”, cerró ‘Joselo’.

Marcelo Pablo Barticciotto, sin duda alguna, está marcado a fuego con la historia de Colo Colo no solo por ser uno de los jugadores que levantó la Copa Libertadores de América en 1991, sino que también por su fuerte apego a lo social, al club y al hincha colocolino.