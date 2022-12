Quizás, sin querer queriendo como dice el Chavo del 8, pero se terminó convirtiendo en un protagonista importante en aquel día en que los hinchas de la U recuerdan con fervor cuando derrotaron a Unión La Calera y lograron mantenerse en la primera división.

Patricio Barrera, más conocido como "El Grillo del Gol" fue el encargado de relatar el partido para la señal de TNT Sports y desde su sitial, nos contó que nunca pensó en lo importante que su voz se iba a convertir en este caso, para los hinchas de Universidad de Chile.

Es más, en diálogo con Bolavip, Barrera nos confesó que muchos le han recordado "eeeeeste" partido en el día de hoy. "Varios amigos me lo recordaron hoy, fue un día súper tenso. Se jugaba sin público, escenario complejo por como venía jugando la U, las caras de los jugadores. Era todo muy complicado, muy tenso", dijo el grillito haciendo de paso, el primer recuerdo de esa jornada.

Sobre cómo se imaginó esa jornada y si alistó algo poniéndose en los diferentes escenarios, el viñamarino sostuvo que "nunca pensé o llevaba algo preparado ante un eventual descenso de la U, yo siempre digo que los partidos son para jugarse y la capacidad de un relator por algo positivo o negativo para improvisar y sacar el mejor repertorio".

También tuvo palabras para esos momentos tensos, donde la U iba perdiendo y no se veía por donde los estudiantiles pudiesen zafar. "Con Aldo y con quienes estábamos nos mirábamos y decíamos que se ve complicado y no se por dónde la U pueda revertir la situación. El sacha tuvo el golpe de nocaut y no fue así, la U comenzó a remontar y cargar la cancha. Era corazón, empuje con los dos primeros goles", rememoró el también relator de Radio ADN.

Pero hay un momento que desde hace 365 días se recuerda y por muchos años más seguirá en la retina de los bullangueros y es la célebre frase del "Histórico Junior", cuando el atacante anotó el tres a dos definitivo. "El gol de Junior quedará para la historia como uno de los goles que más han gritado los hinchas azules durante estos últimos años y muchas generaciones de la U. Y lo del "Histórico" nace del desahogo, agradezco mucho a la gente de la U que mostraban llorando y luego fueron lágrimas de felicidad y alegría, entonces uno decide expulsar transmite lo que siente", puntualizó.

Continuando con ese tema, el Grillo se sinceró y dijo que a pesar que su corazón tiene otro color, sabe que ese gol lo identifica hasta el día de hoy. "Todos saben que no soy hincha de la U, soy hincha de Santiago Wanderers, pero me sentí muy identificado en el rostro de los hinchas de la U y el "Histórico Junior" me surgió en el momento, por como estallaron todos".

Finalmente, dijo sentirse orgulloso y contento por el recuerdo, pero espera que los azules no vuelvan a vivir nunca más, "era terrible, una cosa tremenda, era como ser campeón del mundo y fluyó. Me alegro mucho que para la U y ese momento que les tocó vivir se haya convertido en una frase que va a reflejar una situación que espero, como futbolero, la U no vuelva a pasar", concluyó el Grillo del Gol.