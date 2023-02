Alex Ibacache tiene la pista pesada para continuar su carrera durante 2023. El lateral izquierdo destacó en el último año en Everton y, por ello, San Lorenzo de Almagro se fijó en él para ficharlo como una figura de futuro de cara a una nueva temporada en Argentina. Sin embargo, la situación para el defensa no fue como quería y su salida de Boedo fue más que abrupta. Por lo que su situación es un misterio. Lo concreto es que en el fútbol chileno, de momento, no tiene la chance de volver a jugar.

Desde Argentina, al menos en el lado de San Lorenzo, argumentaron que una inconducta de Ibacache le abrió la puerta de salida, ya que habría incurrido en una falta a la ética profesional del futbolista. Hace algunas horas, el periodista Toti Pasman dejó entrever que el arquero Augusto Batalla lo encaró y que eso desencadenó para que Ibacache saliera de la institución.

Ahora, la pregunta es la siguiente... ¿Qué pasará con Ibacache? Durante las últimas horas, Bolavip Chile sondeó la situación del futbolista y el jugador que es uno de los que Eduardo Berizzo considera como promesa para la Selección Chilena, sencillamente, está en el aire.

Everton lo envió a préstamo, pero ahora el cuadro viñamarino se aferra a que realizaron todo los trámites y que, por este año, Ibacache no es un activo del club. Según se enteró esta redacción, el cuadro viñamarino envió toda la documentación necesaria, se cruzaron los contratos y el Certificado de Transferencia Internacional (CTI), por lo que sus papeles ahora están en AFA.

Alex Ibacache está en el aire sobre su futuro (San Lorenzo)

Al menos, según supo Bolavip Chile, Everton no tomará parte en este entuerto y se lava las manos en este tema, ya que ellos saben que hicieron los trámites necesarios y que el lío debe ser zanjado, de momento, entre San Lorenzo y el propio Alex Ibacache junto a sus representantes, ya que el cuadro de Viña del Mar lo envió a préstamo por toda la temporada 2023.

Los ruleteros están conscientes que la situación es delicada, pero también se aferran a todo lo firmado por lo que siguen en una línea y saben que ahora el tema está de lado del los transandinos con el futbolista, ya que hace semanas pasó a ser jugador de San Lorenzo aunque sea en calidad de préstamo.

Tampoco, Ibacache tiene poder de acción en este tema por lo que debe buscar una salida o allanar lo antes posible la situación, que de no mediar un arreglo no podrá jugar hasta junio o bien tendrá que acudir a entes de justicia para poder salir de la pesadilla que vive. En Everton, claramente, no harán nada ya que saben que el delicado episodio no es culpa de ellos y se aferran a la rigurosidad de lo establecido a través de la documentación necesaria.