Si bien la Universidad de Chile lleva dos partidos sin conocer la derrota, los dirigidos por Diego López están lejos de convencer a los hinchas azules con su estilo de juego, tanto así que después de la igualdad ante Deportes Antofagasta las redes sociales explotaron por comentarios de los fanáticos del Romántico Viajero.

Uno de los temas más importantes durante los últimos días ha sido la posible venta de Darío Osorio, jugador revelación del Campeonato Nacional, al Viejo Continente, algo que no ha sido bien visto por los históricos jugadores de la U.

"Yo creo que no hay sangre azul y eso hay que inculcarle a estos jugadores, los jugadores no pueden jugar un partido y ya irse al extranjero. Creo que Azul Azul debe ser una muy grande y debe manejar dineros, pero no ha hecho las inversiones que corresponde", aseguró Sandrino Castec, ex goleador azul, en conversación con Bolavip Chile.

"La U es una caja de sorpresas y no se puede esperar más de esto. Han pasado cosas año tras año, como la venta del club o la venta de jugadores a mitad de temporada", agregó.

Osorio podría estar viviendo sus últimos días en la U | Foto: Agencia Uno

Pero, Castec fue más allá y recalcó que "la U debiese mejorar, ya no puede ser más malo lo que se ha venido haciendo, pero yo creo que no nos podemos conformar con sacar un empate ante el colista y encontrarlo bueno. Es importante no perder, pero lo el equipo no ha rendido al altura", complementó.

ver también Ex jugador de la U realiza una dura autocrítica y orienta a Osorio

Recordar que el elenco universitario deberá recibir el domingo 17 de julio al cuadro de Chillán en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. "El partido contra Ñublense va ser un buen parámetro para ver el nivel que está la U", cerró uno de los máximos ídolos de la institución laica.