Johnny Herrera salta de su silla cada vez que tiene que entrevistar a alguien de Colo Colo. Es lógico, el Samurai Azul es ídolo de la Universidad de Chile y todavía vibra a concho con todo lo que tiene que ver con su ex club y, claramente, siempre busca ser el antagonista del Cacique. Ahora, en Todos Somos Técnicos, el ex capitán azul también sacó toda su pasión para realizar la consulta a Leandro Benegas con el que compartió en el Romántico Viajero.

Con una irónica risa, en TNT Sports, Herrera encaró de forma educada y también con cierta ironía a Benegas, quien volvió de Independiente en Argentina para defender a Colo Colo y dejar atrás su pasado en el cuadro estudiantil.

"Acá estoy más o menos. ¿Qué te pasó huevón; qué te pasó? Estabas en Argentina, en un club importante, hiciste un par de goles, estabas súper bien considerado y qué te dio por volver a Chile. No hablaré del equipo al que viniste. Cualquier futbolista que sale de un medio tan competitivo, lo único que quiere estar en un equipo grande con una tremenda historia. No entiendo ¿qué te dio por volver a Chile?", esbozó Johnny.

Sobre la misma, Benegas develó su gran motivo de retorno a Chile. "Este ultimo tiempo cuando cambió de técnico, de dirigencia, no me sentía que iba a ser importante para el equipo. Uno ya está un poco más viejo para empezar a patear las situaciones que te van haciendo más allá de decir algo. La verdad no me sentía cómodo", sentenció.

Leandro Benegas respondió de buena forma al leseo de Johnny Herrera (Agencia Uno)

Además, el Torito también recalcó que "Colo Colo me había demostrado sus ganas de contar conmigo desde el segundo semestre del año pasado, a fin de año volvieron a demostrarme que querían contar conmigo y con ganas que de esas que a uno le hace bien, le muestran ese interés y contar contigo, también ayuda para tomar las decisiones".

Luego, cuando ya estaba terminando la entrevista, Herrera hizo alusión al barbero que tenía ahora Benegas que no es el mismo que tenía en la U. "Uno siempre quiere estar bien presentado con un buen look", dijo el delantero albo, mientras que el Samurai interrumpió con el "ese ya no le corta el pelo, ya no"

De ahí en más, Benegas esperó el momento y dejó en claro que: "Ni te imaginas cuantas cremas usaba Johhny antes de jugar, jajajá". Para rematar, el ex líder de la U indicó que "mucha suerte, éxito... en lo familiar".