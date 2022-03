Este martes en Universidad Católica se refirieron a una información que comenzó a circular en los últimos días y que tiene relación a que Universidad de Chile juegue en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

El dato surgió luego que la U no alcanzaron a buscar un recinto para recibir a Unión Española por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2022. Primeramente se jugaría en Sausalito, pero no fue así.

Sin embargo, el recinto había sido el Lucio Fariña de Quillota y nuevamente se canceló. Finalmente, el partido se jugará en Valparaíso, en el Elías Figueroa Brander.

José María Buljubasich, gerente deportivo de Los Cruzados, comentó esta posibilidad en conferencia de prensa, donde reconoció que leyó aquella información, pero que nada ha sido confirmado aún.

“Leí algo en los medios como que había una posibilidad, pero la verdad no tengo cien por cien información si eso fue algo oficial, si eso avanzó o no. En general, esos temas no los manejo cien por cien. Puedo responder eso, no tengo mucha información a si había alguna certeza de un ofrecimiento o una certeza de jugar acá”, dijo el exportero.

De momento, habrá que esperar si en un futuro la opción de que Universidad de Chile haga de local algunos encuentros en San Carlos de Apoquindo pueda ser una realidad.