Los hinchas de Universidad Católica esperan con ansias su nueva cancha en San Carlos de Apoquindo, la que promete ser de altos estándares y “la más moderna en Sudamérica”.

No obstante, hay un tema que ha generado dimes y diretes en los últimos meses por parte de los propios fanáticos, jugadores y especialistas. ¿Cuál es?. Los Cruzados tomaron la decisión que el pasto sea sintético.

“Vamos a instalar un sistema con un shockpad de 10 milímetros. La carpeta tiene doble fibra y 100% rellenos orgánicos, con la arena y el relleno de performance o desempeño que es el corcho, que tiene capacidad de disminuir la incidencia del sol, absorber energía, es buen amortiguador y es amigable con el juego y los jugadores”, dijo en su momento Ángelica Holguín, representante de la empresa FieldTurf, encargada de la implementación del pasto.

En la UC miran con atención la construcción de su nuevo estadio | FOTO: Cruzados

UN EX UNIVERSIDAD DE CHILE ACONSEJA A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA

Un jugador que ya sabe lo que es jugar en este tipo de pasto es Rodrigo Ureña, ex volante de Universidad de Chile y una de las figuras de Universitario de Perú, quien en conversación con AS Chile contó cómo fue su experiencia.

“Sería lamentable. La verdad, sería lamentable, porque me parece que el campo de juego de la Universidad Católica es uno de los mejores del fútbol chileno. Siempre se caracterizó por tener un buen césped y obviamente previene muchas lesiones o cosas que la gente no sabe”, afirmó el mediocampista.

Agregando que “como futbolista, me gustaría que la UC pudiera seguir con su cancha de pasto natural, que durante los años que me tocó jugar ahí, siempre estuvo en impecables condiciones. El sintético no me gusta mucho, pierde un poco la esencia del fútbol”.

Cuándo juega la UC

El siguiente partido de la UC será contra Deportes Copiapó el sábado 27 de abril. Dicho compromiso, válido por la décima fecha del torneo local, será desde las 15:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.