Pese a que Jeisson Vargas tuvo minutos ante Huachipato y Unión Española, lo que daba a entender que era considerado por Mauricio Pellegrino para este 2023, este lunes se confirmó que el volante parte a medio oriente para jugar en la liga de Qatar.

El paso del 10 azul no fue el de los mejores no registrando goles, ni asistencias, siendo uno de los jugadores más resistidos por la hinchada azul, y no tanto por su origen, si no que derechamente por sus actuaciones.

Bolavip conversa con Héctor Pinto, DT campeón con los azules en 2004 el que cree que "las oportunidades hay que ganárselas rápido y creo que no aportó, teniendo las características para triunfar en Universidad de Chile, no lo aprovechó".

Agregando que "Jeisson Vargas no dio el ancho lamentablamente en la U".

Héctor Pinto analiza el paso de Jeisson Vargas por la U y se iliusiona con Felipe Gutiérrez (Archivo)

Héctor Pinto: "Felipe Gutiérrez va a ser un aporte en la U"

Al que le tiene toda la fe del mundo Héctor Pinto es a Felipe Gutiérrez, el que se acerca a pasos agigantados a Universidad de Chile.

"Es un buen jugador, me gusta, es de los futbolistas que necesita la U, dinámico, con jerarquía, que rompe líneas, estoy seguro que se va a identificar rápidamente con la camiseta y va a ser un aporte", afirma.

El Negro Pinto además cree que la presencia de Gutiérrez ayudará a los juveniles azules. "Va a ser un apoyo grande para Lucas Assadi y Darío Osorio, es un muchacho que ha jugado en el extranjero, sabe lo que es estar en equipos grandes, no lo conozco del todo, pero sé que es una buena persona y va a ayudar a los jóvenes", cerró.