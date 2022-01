Universidad Católica es uno de los clubes que ha mostrado interés durante este último tiempo en el fichaje de Erick Wiemberg. El defensor nacional ha realizado una buena campaña con Unión La Calera, el cual ha despertado en más de una oportunidad a la opción de poder salir de la institución cementera de cara a los próximas competencias que se avecinan en el certamen.

Instancia por la cual el cuadro cruzado ha comenzado a encaminar una posibilidad respecto a esta opción para sumar en la última línea del club, considerando que se el afrontan muchas competencias para encarar durante este nuevo año deportivo que comenzaremos a vivir en las próximas jornadas.

“Siento que ya llevo tres años en Unión La Calera y que ya cumplí un ciclo por decirlo de una forma. Si me preguntan si estoy preparado para ir a un equipo grande respondo totalmente que sí”, fueron las palabras que entregó el futbolista en conversación con Radio La Clave.

Pero eso no fue lo único, debido a que también dio a conocer que “Me he enterado de lo que sale en la prensa, pero hablar algo serio y concreto la verdad es que no. He consultado y me dicen que no hay nada concreto o conversaciones avanzadas por decirlo de alguna manera, nada”.

Finalmente, el futbolista expresó que “El tema táctico depende de la posición que va cambiando, la verdad es que trato de acomodarme lo más rápido posible para ser opción donde lo necesiten. Mi posición natural es lateral, pero lo puedo hacer también de central o stopper”.

De momento aún no se ha concretado ninguna oferta concreta por el futbolista y hasta esta jornada, es una posibilidad que no es más que un rumor sobre el futuro del defensor.