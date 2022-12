Ñublense fue una de las mayores revelaciones del fútbol chileno en la temporada pasada, terminando segundos y clasificando a la Copa Libertadores.

Jaime García, DT de los Diablos Rojos decidió mantenerse en el cuadro de Chillán para el siguiente año. A pesar de su continuidad, pareciera que no se siente muy cómodo con el actuar de la dirigencia de Ñublense.

Mientras era entrevistado por Rodrigo Oses, para el programa Dimensión Deportiva, fue consultado sobre la posibilidad de la llegada del central argentino Lucas Abascia a Ñublense, la respuesta de García fue una risa irónica.

García lleva cerca de cinco años al mando de Ñublense. (Agencia Uno)

La molestia de García por las filtraciones de los refuerzos fue notoria. "Déjame ponerme el gorro para atrás, que impresionante, me pongo el gorro para atrás cuando me siento incómodo. Es que no puede ser, te voy a decir eso nomás, y después me echan la culpa a mí, son increíbles", agregó el DT nacional.

"No quiero meterme más a fondo, así que déjalo hasta ahí nomás, no sé si llega Abascia u otro, no sé, no me entero ni yo y te enteras tú, de verdad, entonces es increible. Mejor cambiame de tema", cerró.