Ex dirigido por Diego Maradona en Gimnasia y Esgrima reconoce interés de Universidad de Chile: "Obviamente sería lindo ir a la U"

Pese a que Universidad de Chile no ha definido su entrenador, está estudiando la llegada de refuerzos, y uno de ellos es el ex dirigido por Diego Maradona en Gimnasia y Esgrima la Plata, Brahian Alemán.

El zurdo de 32 años es una de las figuras del Lobo y al parecer está buscando club para el 2023, y es ahí donde aparece la U, la que busca un número 10 al estar en duda la continuidad de Jeisson Vargas.

En contacto exclusivo con Bolavip, el charrúa nos cuenta en relación al interés de la U por contar con sus servicios que "yo estoy de vacaciones en México y la verdad que no tengo ni idea, sé que hubo sondeos, pero nada serio".

Brahian Alemán era uno de los preferidos de Diego Maradona en Gimnasia y Esgrima de la Plata

Igualmente el volante reconoce que "obviamente sería lindo ir a la U, pero estoy afuera y no sé mucho, sé que hubo sondeos como te dije antes, pero le dije a mi representante que no me diga nada hasta que vuelva".

ver también Ex mediocampista de la U pide al Coto Ribera como nuevo DT

En esa misma línea, Brahian Alemán da luces de lo que viene para él y su futuro. "Yo retorno el 21 de noviembre, ahí me juntaré con mi agente y veremos las opciones que tengo", cerró.