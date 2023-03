"Ex jugador": Cibernautas revientan a Felipe Flores por hacerse expulsar en duelo de Magallanes en Copa Libertadores

Magallanes no pudo realizar la hazaña en Copa Libertadores, ya que necesitaba ganarle como visitante a DIM en Colombia, pero terminó cayendo 2-0. De todas maneras, con este resultado accedió a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, torneo en donde jugará por primera vez.

Sin embargo, hubo una jugada clave en el partido, la que ocurrió en el mejor momento de la Academia. Al recibir un pase bombeado de César Cortés, Felipe Flores no llegó con su cabeza y no se le ocurrió nada mejor que meter la mano, imitando la famosa 'Mano de Dios'.

Pero lo insólito no es que hay diversas cámaras que captarían aquella jugada, sino que el delantero ya tenía tarjeta amarilla, por lo que el juez Wilton Sampaio no dudó en mostrarle la segunda y su correspondiente tarjeta roja. De ahí en más Magallanes intentó, pero con un jugador menos todo se hizo más difícil.

La jugada no pasó desapercibida, ya que en redes sociales criticaron bastante a Felipe Flores por su insólita expulsión en el trascendental duelo de la Academia. "Que tiene Felipe Flores en su cabeza, ya no es primera vez que deja en desventaja numérica a su equipo. Amerita sanción del club o sencillamente que pase a ser ex jugador", indicó un usuario en Twitter.

Otro que le cayó fue el periodista de radio Cooperativa Antonio 'Toño' Prieto en la misma red social: "Película repetida...Felipe Flores regala una expulsión por doble amarilla. Magallanes se acercaba al descuento y lo deja con 10. Irresponsable en el esfuerzo colectivo".

Es la segunda expulsión de Flores en la temporada, ya que anteriormente vio la tarjeta roja en el partido ante la U en La Serena, en donde los Azules vencieron a la Academia por 2-1.