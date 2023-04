Durante los últimos días, Johnny Herrera lanzó una importante revelación en uno de sus comentarios en TNT Sports, cuando señaló que alguna vez, la Universidad de Chile salió campeón sin entrenador y básicamente lo hicieron porque en el plantel había gente que iba para adelante.

Bolavip Chile indagó y dio con el nombre del apuntado, el uruguayo Martín Lasarte. Todo eso, pese a los halagos del propio Samurai una vez consumada la salida del charrúa de la banca azul a fines del año 2015.

Considerando aquella arista, recordaremos algunos de los episodios en que el ex portero campeón de la Copa Sudamericana con los azules, criticó duramente a Machete, cuando este era el entrenador de la selección chilena.

Tras la derrota ante Brasil por las clasificatorias en septimebre de 2021, Herrera en TNT argumentó: "Las veces que me tocó estar en lugares donde nos fue un poco bien, tienes que pasar por tramos de urgencia. ¿Y cómo solucionas eso? Trayendo a la gente acorde. En este caso, Martín Lasarte que lo estimo mucho, fuimos campeones en la U, pero esta selección, conociendo a los jugadores, no era para los esquemas de él", comentó el ex golero.

Días después y tras igualar ante Ecuador en Quito, en grandes pasajes del encuentro con un hombre más que Chile no supo aprovechar. Herrera en la ocasión dijo, "Quizás Martín Lasarte no estaba preparado para que se le diera un partido de esta forma, pero hay que estar preparados. Chile necesitaba los puntos. La vida te da oportunidades, jugó media hora con un jugador de más y no se creó ninguna chance de gol. Eso es netamente porque no te atreviste", enfatizó.

En esa misma franja triple, La Roja en su último escalón cayó inapelablemente ante Colombia como visita y Johnny Herrera fue duro con su ex entrenador. "El peor error de Lasarte es cambiar lo mejor que tenía Chile, que es el mediocampo con Pulgar, Vidal y Aránguiz. Lo de Charles fue un mal planteamiento de las tres fechas, si lo vimos lesionado ante Brasil guárdalo el segundo partido y que juegue todo el tercero, está o no está. Cuando quieres cambiar lo mejor que tiene Chile, con un Vidal que hasta le fue a quitar la pelota a los pies a Medel, con un Baeza y Pulgar estorbándose entre ellos, es porque no conoces a esta Selección", detalló el ex portero hacia Lasarte.

Luego, cuando el equipo de todos cayó ante Argentina en Calama, el angolino no dejó pasar la ocasión, nuevamente, para otra vez apuntar al uruguayo. "Para mí Chile pierde el partido por no ir a buscarlo. Era un partido donde Chile se debía atrever, eres local con Argentina. Esto para mí es más responsabilidad del profesor Lasarte, te estás jugando la chance de ir al Mundial ante un equipo que está clasificado. Jugadores hay, lo que faltó es idea de juego", argumentó.

Ya con el proceso clasificatorio finalizando y que a Chile solo un milagro le permitiría llegar al repechaje, el ex capitán azul buscó responsables y si bien la crítica también apuntó a Francis Cagigao, Lasarte no estuvo exento. "Cualquier tipo que lo conociera a Lasarte, que hubiese trabajado con él, se daba cuenta que el tipo era radicalmente distinto a lo que quería la Selección o la que la llevó al éxito. Lasarte era un técnico conservador, que esperaba, que trataba de salir de contra”, reveló Herrera.

Lasarte dirigió una temporada y media a la U (Photosport)

Por último y ya con Chile consagrado a mirar el mundial de Qatar por televisión, Herrera tras la derrota ante Uruguay comentó, "estuve en desacuerdo cuando Lasarte llegó e incluso antes de que debutara, ganándome un par de críticas. Él tiene su forma de jugar. Es muy uruguayo, sin arriesgar tanto, más conservador. Y esta selección viene de muchos años atrás jugando de otra forma, que es con la que mejor le fue; yendo a buscar los partidos, siendo protagonista en todos lados y sin miedo al equipo rival", concluyó.

Con todos esos argumentos, ayuda a estabilizar la información que la gran crítica del ex entretubos y actual comentarista de TNT Sports, eran hacia Martín Lasarte.