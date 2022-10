Fabián Cerda denuncia serias amenazas en la previa del compromiso entre Colo Colo y Curicó Unido: "Dicen que si me pillan me van a matar"

Colo Colo desperdició una oportunidad de oro el domingo pasado de quedarse con la corona del Campeonato Nacional 2022 tras igualar a un tanto con Curicó Unido que contó con la presencia de un Fabián Cerda absolutamente implacable bajo los tres tubos del arco curicano.

Fue el mismo portero del cuadro curicano quien, en conversación con Radio ADN, reveló que la previa del compromiso estuvo manchada por una serie de mensajes violentos y amenazas que recibió por parte de, presuntamente, hinchas de Colo Colo.

“Tengo muchos mensajes de amenazas de parte de hinchas de Colo Colo, donde me han faltado el respeto y me dicen que, si me pillan, me van a matar. No sé si la PDI pueda hacer algo”, reveló el golero tortero.

Cerda estuvo sólido en Curicó ante Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

Cerda, incluso, dio a conocer un insólito mensaje que le llegó antes de ser figura en el Estadio Monumental ante los albos: “Llegó un mensaje amenazándome, donde me decían que iban a subir fotos de mujeres que estuvieron conmigo y que se las iban a mandar a mi pareja. Me dio risa, porque no tengo pareja y estoy soltero”.

“Le dejé el visto, no le respondí y me dice ‘tranquilo, si era una broma, que gane el mejor el fin de semana’. Imagínate lo que pudiera provocar ese mensaje si tuviera pareja… el tonto que está detrás no sabe lo que puede provocar”, complementó.

Si bien Curicó Unido no pudo celebrar en el Estadio Monumental, sí cosechó un punto que le sirve en demasía en su búsqueda por quedarse con el Chile 2 y clasificar de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 con Fabián Cerda a la cabeza.