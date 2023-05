Curicó Unido cerró la jornada de día domingo en el Campeonato Nacional 2023 con una dura derrota ante Palestino, sumando de esa manera su novena caída en lo que va de torneo y quedando solo por diferencia de gol sobre el penúltimo Deportes Copiapó.

Ahora, como si fuera poco, el desafío es aún mayor para el equipo de la Región del Maule: deberá enfrentar a Colo Colo en un vacío Estadio Monumental por la última fecha de la primera rueda del torneo nacional.

Fabián Cerda, portero del equipo maulino, no le hace el quite a la autocrítica y asume el difícil momento por el que están pasando: “Estamos en un momento que no nos deja tranquilos, no lo estamos. Hay que seguir remando, queda un partido para terminar la primera rueda y hay que hacerlo de la mejor manera”.

Curicó viene de caer ante Palestino en el Campeonato Nacional 2023. | Foto: Photosport

El ex arquero de Universidad Católica asegura que no hay otra solución que hacerle frente al delicado momento que atraviesa el cuadro tortero: “Hay que salir con la frente en alto y ponerle el pecho a las balas”.

En el cierre, anticipó el choque ante los albos: “Viene Colo Colo el jueves, mañana volvemos a entrenar para dar vuelta rápido la página porque es un equipo que juega muy bien. Más allá de que sea sin público, es un equipo con mucha jerarquía y ahí te marca diferencias. Hay que estar atentos”.

Curicanos y albos se medirán a partir del próximo jueves 18 de mayo a las 20:00 PM de Chile continental por la Fecha 15 del Campeonato Nacional 2023 donde ambos buscarán quedarse con los tres puntos.