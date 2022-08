Faustino Asprilla tiene una fe ciega en Universidad de Chile: "La U tiene nombre, tiene camiseta, y me aferro siempre a eso"

Este sábado a las 15:00 el Estadio Nacional abrirá las puertas por primera vez en el año y después de mucho tiempo para dar vida a un nuevo clásico universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica.

La U no gana desde el 2 de julio en el Campeonato Nacional cuando venció a Unión La Calera con el agónico gol de Bastián Tapia, en tanto, la UC tampoco llega con grandes resultados, pero obtuvo una cómoda clasificación en Copa Chile pasándole por arriba a Audax Italiano.

Más allá de cómo llegan los equipos, Faustino Asprilla conversa con Bolavip y no tiene dudas respecto a cómo quedará el encuentro. “Claro, 3-2 queda el partido ganando la U”, apuesta el ex delantero cafetero.

Agregando que “le tengo fe al equipo, es lo que no puede perder uno, la fe no se puede perder y la U tiene nombre, tiene camiseta y me aferró siempre a eso”.

Faustino Asprilla cree en Universidad de Chile y se atreve a tirar hasta un resultado (Getty Images)

Consultado respecto a cómo deben enfrentar el partido los jugadores de la U, el Tino responde que “los clásicos se juegan con el corazón y con inteligencia, sabiendo de que lo primero es que hay que hacer es igualar al contrario en el campo corriendo, si ellos corren 10 kilometros, uno tiene que correr 15 km.Después, la diferencia lo hacen los cracks, los grandes”.

Respecto a la irrupción de jugadores como Darío Osorio y Lucas Assadi, Asprilla cree que “lo que están haciendo casi todos los clubes últimamente de Sudamérica es apostando mucho a los jóvenes, al futuro, pero hay que mezclarlo. Los jóvenes solos no se pueden, hay que tener jugadores de experiencia y de mucha calidad para que puedan guiar a esos jóvenes”.

Para cerrar, Asprilla aplaude la vuelta de Universidad de Chile al Estadio Nacional. “Ahí está su fortaleza, su estadio, hay que llenarlo con los hinchas de la U, ir apoyar y alentar y el equipo va a responder, ténganlo por seguro”, cerró.