El 2022 de Federico Mateos fue igual al de Ñublense: explosivo, exitoso, y todos hablan de ellos. Claro, es que el equipo de Chillán cumplió una campaña extraordinaria que se coronó con el vicecampeonato y la clasificación a la Copa Libertadores directamente a zona de grupos.

La buena campaña del volante hizo despertar el interés de Universidad de Chile, el que preguntró precio al cuadro de Chillán. Recordemos que el cuadro del Ñuble no tiene problemas en negociar a sus jugadores, pero jamás vía trueque como se especuló en algún momento.

En el segundo piso del Centro Deportivo Azul tienen decidido ir con todo por el volante argentino y esperan la confirmación del nuevo entrenador para cerrar un refuerzo esperado.

"Uno quiere jugar en los equipos grandes, pero siempre pienso en el día a día. Después el día de mañana puede pasar cualquier cosa. Pero las metas son esas: jugar en un equipo grande y quizás jugar en otro país más para tener más experiencia", le confesó a AS Mateos en marzo de este año.

Federico Mateos es la obsesión de la U (Agencia Uno)

La historia de Mateos

Este mediocampista argentino de 29 años, nació en Boca Juniors, pero jamás debutó en el cuadro Xeneize. Registando sí pasos por equipos menores como Colegiales y San Telmo, que juegan en la tercera división de Argentina.

Precisamente el futbolista quedó desempleado en algún momento y tuvo que trabajar de mozo, algo que ahora ve con lejanía.

"Hubo seis meses en que estuve sin club en Argentina. Entre el paso de Colegiales y San Telmo, quedé sin club por seis meses y me tocó trabajar de mozo en catering de casamientos, en eventos, para poder llegar a tener algo de plata. Gracias a Dios, ahí estaba con mi pareja, que trabajaba y me ayudaba un montón. Pero era difícil en ese momento poder dedicarse al fútbol de lleno, ya que no había ingresos", relató.

Ahora dependerá de lo que quiera invertir Universidad de Chile para que el jugador de Ñublense pueda ser refuerzo azul.