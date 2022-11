Los distintos clubes de nuestro fútbol ya comienzan a mover sus grúas para reforzar de la mejor manera sus plantillas pensando en el 2023, en donde entre ellos, Universidad de Chile y Universidad Católica tendrían en la mira a una de las figuras del pasado torneo nacional que milita en Ñublense de Chillán.

Se trata del volante Federico Mateos, quien conversó con el medio Crónica Chillán y comentó lo que ha sido su actualidad después de finalizar el campeonato, en la que el volante fue enfático en señalar de que aún no ha recibido ofertas y pone en duda lo que será su futuro.

"No me ha llegado ninguna oferta de otro club, así que no está definido si sigo o si parto. Todavía no está nada decidido, así que no tengo respuestas. No lo he pensado porque ahora mismo tengo que disfrutar con mi familia y me tengo que relajar, fue un gran año", partió señalando Mateos.

Profundizando en lo que será su 2023, el jugador de los ‘Diablos Rojos’ se toma esto con toda la calma del mundo, en la que está desconectado de lo que será su futuro ya sea en el conjunto de Chillán o en otro equipo, explicando que está enfocado en lo que será su matrimonio.

Mateos aún no conoce que será de su futuro | Foto: Agencia Uno

"Piensa que me voy a casar pronto. Pedí ese tiempo al club para pensarlo bien y accedieron. Yo estoy agradecido de todos en Ñublense. No es el momento de tomar decisiones, hay que estar relajados y concentrados, ya llegará la hora de elegir lo que sea mejor. Estoy muy tranquilo", detalló al medio citado.

Finalmente, Mateos tuvo palabras para lo que fue su temporada con el conjunto dirigido por Jaime García, en la que recalcó el buen nivel que mostraron como grupo y en lo personal, dando como punto clave a que siempre mantuvieron firme su convicción y eso los llevo a quedarse con el cupo a la Copa Libertadores.

"Fue un gran año en lo individual y en lo colectivo, que se termina coronando con la clasificación. Era algo que veníamos buscando mucho. Por momentos estábamos bien y en otros tuvimos baches donde se nos complicaron un poco las cosas", cerró.