Fernando Agustín Tapia comentó en Pauta de Juego lo que es el momento de Universidad Católica y las cuatro derrotas que lleva en fila, la última ante O'Higgins, y el periodista apuntó al técnico, Cristián Paulucci.

"Acá hay un par de cuestiones que son importantes. Por ejemplo, lo que a mi juicio una de las situaciones que la Católica tiene que reveer, que es su técnico, que es la falta de flexibilidad en la toma de decisiones".

Y comparó las dos últimas derrotas cruzadas, ante Everton y O'Higgins. "Claramente, ahí hay una fórmula que no te está funcionando y además una involución, porque si tú comparas la derrota con Everton que fue en San Carlos de Apoquindo con la de O'Higgins en Rancagua te darás cuenta que son distintas derrotas".

"Hay diferentes maneras de perder. Contra Everton, Católica tuvo no sé, seis o siete situaciones de gol, contra O'Higgins creo que esa producción en términos de llegada se redujo ostensiblemente. Además, lo defensivo es cada vez más preocupante", agregó.

Y enfatizó en el segundo gol de los celestes. "Fíjense en el segundo gol de O'Higgins, es un balón que sale de un saque de meta. A un equipo como la Católica no le pueden hacer un gol así, es un saque de meta, balón largo, van dos a la misma pelota, (Nehuén) Paz e Ignacio Saavedra y (Facundo) Barceló queda solo y le entrega el pase a Castro".

Por eso, es que se fijó en los niveles de los jugadores, pero también en Paulucci. "Y fíjate que voy a apuntar a una cuestión, que es una cuestión futbolística de la que estamos hablando, porque hay rendimientos individuales muy bajos también. O sea, ningún esquema te funciona cuando los futbolistas no están a su nivel, da lo mismo ahí el cambio de esquema, pero en este caso creo que hay un poco de todo. Hay una mezcolanza en el caso de la Católica y quería apuntar algo respecto al técnico".

"Creo que un momento determinado Paulucci mostró cierta soberbia que se trasladó a sus decisiones. O sea, recuerdan ustedes la declaración del técnico de Católica cuando estaba arriba, puntero y le estaba yendo bien respecto al Clásico Colo Colo - La U. 'No lo voy a ver, ¿para qué?' Estoy en otro nivel'. Ese es el mensaje", añadió Tapia.

Y el periodista continúo. "Después le preguntan, antes del partido con Cobresal por el tema de ir a la altura. 'Jamás he perdido en el norte, jamás he perdido en la altura'. Bueno, está bien. No es que quiera acomodar esas declaraciones al momento actual de la Católica, quiero decir que esa actitud se traslada a sus decisiones".

Tapia cree que el plantel de la UC necesita un golpe para cambiar este momento. "Entonces, lo que estoy diciendo, lo que necesita Católica es flexibilidad de su técnico en la toma de decisiones y a este esquema o jugadores tienes que provocarles el remezón, tiene que venir ese cambio. Hoy la dirigencia no cuestiona la continuidad de Paulucci, creo que al menos lo que he escuchado, leído o que trasciende no es una cuestión que al menos se plantea, pero el fútbol a veces te lleva a situaciones extremas".

Finalmente, el comentarista habló del Clásico Universitario en dos fin de semanas más ante la U. "El partido del clásico en dos semanas más para la Católica es 'saca técnico' por el nivel del rival en este momento que es la Universidad de Chile. Entonces, reacciona con decisiones o simplemente este proceso se puede interrumpir prematuramente".