El periodista se refiiró a que el volante de Universidad Católica haya estado en cancha ante Coquimbo Unido en el reinicio del torneo, pues el jugador había sido amonestado antes del receso en el partido frente a Colo Colo y acumulaba la quinta amarilla, por lo que era suspensión. Sin embargo, el árbitro de dicho encuentro no lo consignó en su informe.

Universidad Católica enfrentó el pasado domingo a Coquimbo Unido por la Fecha 16 del Campeonato Nacional 2022. El elenco cruzado logró triunfar con un doblete de Fernando Zampedri, pero que pudo verse empañada por otra situación.

En el compromiso estuvo presente Ignacio Saavedra, quien en la primera rueda y previo al receso, fue amonestado ante Colo Colo en San Carlos de Apoquindo y aquelló le costó la quinta amarilla, por ende la suspensión por un compromiso.

Sin embargo dicha tarjeta no fue consignada en el informe del árbitro de dicho compromiso, José Cabero y por ende el volante pudo jugar sin problemas frente al conjunto pirata, algo que en la UC están tranquilos.

Fernando Agustin Tapia se refirió a esto que envuelve en la polémica al jugador cruzado y entregó su opinión con respecto al caso.

"Me pareció insólita la situación ocurrida con Ignacio Saavedra, que en rigor no debió haber jugado el partido contra Coquimbo porque debia cumplir un partido de suspensión, pero como no se consignó en su momento en el informe del árbitro José Cabero en el duelo entre Universidad Católica y Colo Colo", dijo el periodista en Pauta de Juego.

"Creo que es una buena demostración del momento por el que atraviesa toda la institucionalidad de la ANFP. Es imposible no sospechar de que algo pasó ahí también, se les da caldo de curtido a todos los que dicen que esto se puede manejar en el Tribunal de Disciplina, en el informe de los árbitros, etc", agregó.

El volante fue titular en la UC ante Coquimbo Unido | Foto: Agencia UNO

Finalmente, cree que el Cabero podría ser castigado tras este hecho y que para él empaña un poco lo que fue el triunfo de la UC ante la escuadra de cuarta región del país.

"De partida este árbitro debería ser sancionado administrativamente, pero no puede quedar así como así una situación que me parece impresentable, que da cuenta de la poca seriedad y de cómo se está trabajando a nivel institucional. Esto es un desorden absoluto y que lamentablemente sirve de sospecha para todo, cómo se manejan ciertas situaciones", expresó Tapia.

"Era evidente que Saavedra fue amonestado ante Colo Colo, que cumplía la quinta amarilla y creo que enloda el triunfo de la Católica en una fecha que se le dio favorable en este objetivo que es ir acercándose a los que están arriba", cerró.