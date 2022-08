Fernando Díaz y Matín Palermo no tuvieron la mejor relación cuando estuvieron en Unión Española, de hecho el Titán acusó al entonces gerente deportivo de querer quedarse con su puesto, por eso el actual DT de Coquimbo Unido no le tembló la mano a la hora de opinar del ídolo de Boca Juniors.

Martín Palermo revolucionó el fútbol chileno cuando firmó en Unión Española en 2016. Pese a su buen comienzo, dos años después comenzaron los choques con el entonces gerente deportivo Fernando Díaz, hasta que renunció e increíblemente fue sucedido por el hoy entrenador de Coquimbo Unido.

El Titán apenas dejó la tienda hispana, le dio con todo a Nano, afirmando con dureza que "era notorio que Fernando Díaz quería ocupar mi lugar".

Pese a que pasaron cuatro años de esos hechos, el estratega pirata no se olvida de lo ocurrido y en conversación de El Mercurio afirma que “siempre he creído que esto es sin llorar, los técnicos chilenos no lloramos. Si le fue mal (a Palermo) es por ser mal entrenador, por privilegiar su casa de representación para traer jugadores. Eso se lo hice ver”.

Agregando que “yo no soy del estilo de esa gente, que cuando les va mal van a todos los canales. No solo Palermo lo ha hecho. Se pasean diciendo que les fue mal por culpa del presidente, del gerente o de otra persona del club, sin asumir sus errores”.

Fernando Díaz hoy entrenador de Coquimbo Unido destrozó a Martín Palermo (Agencia Uno)

Fernando Díaz también habló de Coquimbo Unido, aclarando que “este club no merece estar en la posición en que está. Veremos si el tiempo que nos queda para el término del torneo es suficiente para salvar al equipo”.

El Nano reconoce que “la prioridad es salvar a Coquimbo del descenso. Sabemos que hay que mejorar algunos aspectos, más allá de que no se pueden trabajar todos en tan corto de tiempo. Debemos jugarnos la opción de sacar puntos en cada partido que nos queda”.