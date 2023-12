En Colo Colo están contra el tiempo y lo saben. A más de una semana de la salida del entrenador Gustavo Quinteros aún no hay claridad respecto a su reemplazante y por delante queden 14 días para el inicio de la temporada 2024.

Incluso el santafesino ya encontró club para la próxima temporada, ya que ayer fue anunciado en Vélez Sarsfield. Mientras tanto, en el Cacique solo saben de portazos.

Los primeros en darle una respuesta negativa al gerente deportivo Daniel Morón fueron los argentinos Gabriel Milito y Fernando Gago. Así lo confirmó el propio presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stohwing, en la última reunión de directorio:

“Ya se han descartado algunos nombres que no están disponibles (…) Nos informó la gerencia deportiva que estuvo considerado los nombres de Gabriel Milito y Fernando Gago, pero haciendo las averiguaciones pertinentes, no estaban disponibles por distintas razones. Así que no siguen en ese análisis. Solamente esos dos nombres se mencionaron como que no seguían en carpeta”.

¿Habrá entrenador antes de fin de año?

Si bien en el Estadio Monumental la idea era tener al nuevo director técnico antes de fin de año, aquello se ve cada vez más difícil. Es más, el propio Stohwing así lo indicó: “Dado el problema de las fiestas en que estamos y los días, no lo veo muy probable que sea antes de fin de año“.

Lo cierto es que en Colo Colo han tenido que ir agrandando la lista y abriéndose a otras opciones en un complejo mercado, donde los albos insisten en un estratega extranjero.

Reflejo de aquello es que el Cacique es uno de los tres clubes de Primera División que aún no definen a su nuevo DT para el 2024, junto a Audax Italiano y el campeón Huachipato. El resto, todos tienen resuelta esta situación.

Actualización de la carpeta de Colo Colo

Por el momento quien sería el favorito de la gerencia deportiva del Popular es el argentino Luis Zubeldía, que viene de ser campeón de Copa Sudamericana y de la Serie A de Ecuador con Liga de Quito. El técnico de 42 años tiene pausada su renovación con el equipo universitario, pero aún no hay un acercamiento concreto por sus servicios.

Luis Zubeldía es el principal candidato para ser el nuevo DT de Colo Colo. (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

Más atrás estarían los también trasandinos Guillermo Barros Schelotto, Diego Cocca y Martín Palermo, todos libres sin proyectos en estos momentos.

Y finalmente aparecen los nombres más exóticos. Según información de DSports, fueron ofrecidos el portugués Ricardo Sá Pinto y el angoleño Lito Vidigal, de gran trayectoria en el fútbol luso.

Cierra esta lista un sorpresivo candidato. Miroslav Djukic también habría sido acercado a Colo Colo. El exfutbolista serbio ha dirigido a equipos como Partizán de Belgrado, Hércules, Real Valladolid, Valencia, Sporting de Gijón y la propia Selección de Serbia, entre otros.