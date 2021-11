La Selección Chilena se aproxima para dos compromisos sumamente importantes en las Eliminatorias a Qatar 2022. Una instancia por la cual el equipo comandado por Martín Lasarte debe sacar puntos positivos si quiere mantener la ilusión de sacar pasajes a la próxima cita mundialista.

Hace algunos días fue que se confirmó la lista de convocados para encarar los duelos frente a Paraguay en Asunción, y posteriormente, recibir la visita de Ecuador en el Estadio San Carlos de Apoquindo de la Universidad Católica, donde se volvió a ratificar como la casa de la Selección Chilena en este nuevo proceso eliminatorio.

No obstante, se han vivido momentos algo polémicos no solo en el actual proceso de Martín Lasarte al mando de Chile, sino que también en los anteriores. Siempre se ha especulado que el representante Fernando Felicevich ha estado involucrado en la conformación de la lista de citados para los procesos deportivos.

Fue en esta parte del día donde fue el propio Felicevich quien en conversación con Radio ADN, descartó por completo esta situación en la cual se le ha involucrado al respecto, señalando que se informe de las convocatorias a través de las plataformas digitales como cualquier persona.

“Ja ja, yo me informo de la nómina por Twitter. Y me pongo nervioso porque sé que algunos de mis jugadores están esperando ser convocados. Hasta que no se publica la lista no tengo la menor idea de quién viene y quién no. Entiendo que es interesante alimentar el mito porque desde la época de Bielsa que se vienen diciendo cosas”.

Pero eso no fue todo, debido a que continuó argumentando al respecto. “Es una realidad que en las nóminas hay muchos jugadores que trabajan conmigo, pero son los mismos de siempre. Si alguien quiere cuestionar los nombres, adelante, pero para mí están los que tienen que estar”.

Adicionalmente, expresó que “Acá los encargados son los entrenadores y la ANFP. Si yo tuviera la potestad de imponerle un jugador a entrenadores de la talla de Bielsa, Borghi, Sampaoli, Pizzi, Rueda o Lasarte sería el mundo al revés”.