El ex jugador de fútbol y actualmente entrenador -aunque no está dirigiendo- fue crítico de la gestión que se hizo que decantó en no ir al mundial, en donde asegura que es un fracaso absoluto y debe haber un recambio total.

Fernando 'Nano' Díaz tilda de "fracaso rotundo" la eliminación de La Roja y lanza: "No me cabe en la cabeza que no haya un recambio absoluto"

La Roja no estuvo ni cerca de rozar el milagro de llegar al repechaje para el Mundial de Qatar 2022 anoche, cuando cayó por 2-0 ante Uruguay en el Estadio San Carlos de Apoquindo y, para peor suerte, ni siquiera se dieron los otros resultados que Chile necesitaba para aspirar a una épica.

En conversación exclusiva con Bolavip, Fernando ‘Nano’ Díaz no tuvo tapujos para decir de entrada que la eliminación de La Roja es un “Fracaso rotundo. El objetivo de un grupo clasificatorio es ir al mundial, no lo lograste ni fuiste al repechaje y terminaste delante de Venezuela y Bolivia como toda la historia y ahora delante de Paraguay. Malo, muy malo. Con estos números desastrosos, sin conducción y sin una manera de juego fuimos absolutamente superados por Uruguay”.

“A mí no me cabe en la cabeza que no haya un recambio absoluto de toda la gente del fútbol. Entrenadores, periodistas y jugadores se daban cuenta el desastre que iba a pasar cuando se terminara la Generación Dorada. Nosotros manteníamos un nivel competitivo a nivel Selección por los jugadores que teníamos jugando a primer nivel en el extranjero, pero hace rato que nos ganan los equipos que le ganábamos como Bolivia, Perú o Paraguay. Ahora nos ganan en primera fase de Copa Sudamericana, Libertadores y nos dejan fuera”, complementó Díaz con una ácida crítica a la actualidad del fútbol chileno.

El Nano después apuntó sus dardos a Pablo Milad y todo lo que engloba la toma de decisiones respecto al fútbol formativo: “Nunca encontramos jugadores que los pudieran acompañar. No sé si hay un tipo de interés, pero hay jugadores que no tienen nivel de Selección. Escuchar a Milad ahora de fortalecer las divisiones inferiores, si estuvo dos años sin entrenar y con los técnicos que los mandaron para la casa para que les paguen el seguro de cesantía”

“¿Y ahora nos vamos a preocupar? Nos preocupamos ahora que hay obligación de poner a jugadores Sub 21 cuando hay que trabajar con ellos y en dos años no se trabajó o que las selecciones menores no hay una secuencia ni se ocupa para que los técnicos lo muestren para después irse a primera. ¿Qué venga gente de afuera que no tiene experiencia en los cargos que los trajeron?, cerró un enojado Díaz.