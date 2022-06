El volante argentino Luciano Aued tuvo un comienzo de año bastante complicado, todo esto por su problema torácico el cual le descubrieron los médicos de la Universidad Católica y la que le significó estar alejado de las canchas por bastante tiempo para obtener una óptima recuperación.

Toda esta situación el mediocampista de 35 años la dejó atrás el fin de semana pasado, en donde el Luli pudo volver a las canchas en la victoria de la UC ante Unión San Felipe por Copa Chile y en donde dejó sus primeras impresiones después del retorno a una entrevista exclusiva con el diario La Tercera.

“Muy bien, muy feliz. He vivido sensaciones muy lindas desde el fin de semana con mis compañeros, la familia, el club y la gente que me ha ayudado en todo este tiempo, que fue duro, pero que ya estamos dejando atrás”, partió señalando Aued.

Tras finalizado el encuentro, el volante de los Cruzados dejó una importante reflexión tras ser entrevistado por TNT Sports, en donde señaló que ‘volvió a sentirse jugador’, algo que explica en profundidad a continuación.

Luciano Aued fue figura ante San Felipe | Foto: Agencia Uno

“Ser jugador es competir. Y lo que yo no podía era eso. No podía entrar a una cancha a competir, a hacer lo que hice toda mi vida. En todo este tiempo casi siempre entrené a la par, pero no podía competir. Eso hace indefectiblemente que te sientas fuera. Tampoco tenía la certeza clara de que podía volver a jugar. Los doctores, con justa razón, mostrándote los estudios y demás, siempre dejan la puerta abierta, como corresponde, como una cierta duda de si podía volver a jugar. Todo este tiempo fue de incertidumbre. Me sentía bárbaro y nunca dudé de que volvería a jugar, pero cuando estaba llegando el momento del estudio final, que fue el lunes de la semana pasada, me entraron todos los miedos”, explicó el volante a La Tercera.

Finalmente, Aued tuvo palabras para las grandes muestras de apoyo que recibió por parte de los hinchas de la UC, quienes lo alabaron en la Redes Sociales y lo ovacionaron de una gran manera en su retorno al fútbol en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

“Soy un agradecido. En la cancha me demostraron apoyo incluso sin verme. Les salía instantáneo. Es recontra gratificante y un orgullo para mí. Todo eso lo he devuelto estos años con esfuerzo, sacrificio, compromiso, ayudando al club a que sea más grande. Creo que la gente lo reconoce. Que me hayan cantado de esa manera, cuando me pasó esto y cuando volví a jugar, es impagable. Quiero dejar ese ejemplo: quizás puedo no ser formado en casa, pero se puede llegar a un lugar, entender el sentido del club, de la gente, los hinchas y hacer que se sientan representados”, cerró.