Futbolista igualito a Juan Martín Lucero de Colo Colito: "Es un gran honor que me comparen con él"

Colo Colito derrotó por 4-1 a La Obra en el estadio Fiscal de Talca por la primera fase de la Copa Chile. El equipo de la Octava Región ahora enfrentará a la Universidad de Concepción para continuar con su sueño.

Los hinchas de Colo Colo estuvieron atentos a la presentación del elenco de Concepción. Uno de los futbolistas que más llamó la atención fue Nicolás Mendoza, por su parecido al delantero, Juan Martín Lucero.

El propio delantero se refirió a las comparativas de los fanáticos en redes sociales: "Jajajaja si me llegaron muchas fotos y comentarios sobre Martin, en verdad me da risa solamente, no encuentro que nos parezcamos, pero si la gente lo dice debe haber algún aire jajaja", comentó en conversación con DaleAlbo.

Mendoza se tomó con humor la situación: "Es un gran jugador y para mi es un honor que me comparen con él, dicen que soy el Lucerito de Colo Colito jajaja y más encima se dio que celebramos de la misma forma, aunque yo hice el gol primero y me copio jajaja".

También expresó su alegria por el momento histórico que vivió Colo Colito que buscará seguir sorprendiendo en la Copa Chile: "Fue una felicidad tremenda, es algo que no se puede explicar, una sensación que es única poder anotar y más en Copa Chile, algo inédito para nuestro club que quedará en el recuerdo por siempre. Aún queda y espero seguir anotado y que podamos avanzar en la copa".