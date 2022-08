Gabriel Mendoza no esconde sus sentimientos por Universidad de Chile: "Soy demasiado hincha de Colo Colo y me gustaría que descendieran"

El negativo presente que vive la Universidad de Chile hoy en día en el Campeonato Nacional, el cual lo tiene a un punto del descenso directo a falta de solo siete jornadas del cierre del torneo, no es ajeno para nadie y hasta personajes de su archirrival, Colo Colo, han tenido comentarios para el momento que atraviesan los Azules.

En esta jornada, un campeón de américa con los Albos en 1991, como lo es Gabriel ‘Coca’ Mendoza dialogó con Redgol y tuvo palabras para el escenario que está afrontando la Universidad de Chile, en donde indica que le gustaría verlos nuevamente en la segunda división del fútbol chileno.

“Soy demasiado hincha de Colo Colo y me gustaría que descendieran. Pero de alguna y otra forma el torneo se pone fome sin el clásico rival. Pese a que nosotros vivimos lo peor el año pasado en un partido de definición con el descenso, muchos de los chunchos o innombrables querían que descendiéramos, pero la otra mitad también pensaba que no, porque teniendo un clásico no lo tendríamos. Pero son situaciones que pasan en las instituciones, pero no me gustaría que se pierda el clásico de verdad”, partió señalando Mendoza.

Profundizando en lo que es el momento de Colo Colo dentro del torneo nacional, el ‘Coca’ no se preocupa en lo que es el cierre del Campeonato y señala que el titulo ya es un hecho para el ‘Cacique’, ya que no existe ningún club que le pueda competir.

“La discusión por el título yo creo que no hay. La ventaja de tener nueve puntos es una gran cuenta de ahorro, donde podríamos tener 12″, apuntó el ídolo Albo.

Finalmente, Mendoza de igual forma le deja un recado al estratega del Cacique pensando en los próximos encuentros, en donde llama a poner más atención a lo que son los balones detenidos y deja en evidencia que existe una ‘Lucero dependencia’ en el ataque Albo.

“Son situaciones que Gustavo Quinteros ya había criticado ante Ñublense en Copa Chile, que por pelotas detenidas se perdió el partido. Ahora eran dos pelotas exactamente iguales, así que hay que trabajar. Se nota falencia de gol en el equipo, que depende mucho de Lucero y eso se nota. En eso hay que trabajar y estar concentrados siempre”, cerró.