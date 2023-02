Gary Kagelmacher no quiere quejas en la UC para el duelo ante Audax Italiano: "El pasto sintético no es excusa"

Universidad Católica pone todas sus miradas para lo que será su próximo e importante encuentro dentro del Campeonato Nacional, en el que los dirigidos por Ariel Holan querrán retornar a los triunfos en su partido ante Audax Italiano, el cual será un encuentro de alto impacto para los ‘Cruzados’ en el sintético del Bicentenario de La Florida.

A horas de este encuentro, el zaguero uruguayo del conjunto de la ‘Franja’, Gary Kagelmacher conversó con los medios de comunicación y se refirió a lo que será este partido importante ante los ‘Tanos’, en la que comienza señalando que el pasto sintético no será excusa para lo que puede ser el desarrollo de este enfrentamiento.

“Creo que la mayoría no estamos habituados, en toda mi carrera no me ha tocado jugar en un equipo que la cancha sea sintética, si en algunos casos puntuales como en el de mañana. Son situaciones que hay equipos que juegan con estas canchas y hay que acostumbrarse, no tiene que ser una excusa para nosotros. El año pasado tuvimos la suerte de ganar ahí, sabemos que no es una excusa”, partió señalando Kagelmacher.

Profundizando en aquello, el defensor ‘Charrúa’ destaca que este partido ante los ‘Italicos’ servirá de gran forma para lo que será el duelo por que ambos equipos protagonizarán en la clasificación por la Copa Sudamericana “el duelo con Audax es muy difícil, como todos, nos sirve para lo que será la Copa Sudamericana, creo que no tiene que ser una excusa el campo. Hay que estar focalizados en lo nuestro, hay que acostumbrarse a todo”.

Gary Kagelmacher habló sobre el presente de la UC | Foto: Imago

Ahondando en lo anterior, el jugador ‘Cruzado’ indica que a ambos equipos le servirá el poder conocerse previamente a ese duelo crucial por la Copa Sudamericana, en la que podrán conocer sus distintos estilos de juegos, sus principales características y las posibles falencias que estos pueden mostrar en este partido.

“Más allá de probar cosas o no, es tener una idea exacta de quien nos vamos a enfrentar, más allá que uno puede mirar videos y analizar, en la cancha es otra cosa, los equipos año a año van cambiando, como nosotros ellos también, tienen jugadores nuevos. El ya enfrentarnos cara a cara antes de ese duelo va ser muy importante. Ya tener una idea de lo que vamos a enfrentar y ellos también sacaran conclusiones, nos sirve más a o menos para tener una adaptación para lo que será ese partido”, confesó a los medios.

Finalmente, Kagelmacher habló sobre lo que ha sido este proceso de cambio que ha mostrado el nivel del arbitraje en el fútbol nacional, en donde el concepto de ‘juegue juegue’ ha ido predominando con el pasar de las fechas, algo a lo que el defensor señaló que hay que acostumbrarse, ya que este estilo llegó para quedarse en nuestro fútbol.

“Se ha visto un cambio importante respecto al año pasado, todos los cambios llevan su tiempo y su adaptación, a veces capaz que algunas faltas que se cobraban en el año pasado, hoy no se están cobrando. Hay que adaptarse, es lo nuevo, lo que este año va ser así, de parte nuestra va haber más contacto, hay que estar consciente de eso. No hay que quejarse tanto con el árbitro y seguir para adelante, para todo el fútbol será así. Es algo que se implementó y hay que adaptarse”, cerró.