El ex defensor de la Universidad Católica, Germán Lanaro se puso en un caso hipotético ante un posible interés de la Universidad de Chile, en el que confesó rotundamente en que no aceptaría

Una semana movida ha sido la que se ha vivido dentro del fútbol nacional y en específico por el mercado de pases, en donde la Universidad de Chile puso los ojos en el ex Colo Colo, Matías Zaldivia para reforzar su plantilla, acto que generó el descontento de los fanáticos de la U y armó un importante debate dentro de nuestro fútbol ante este tipo de hechos.

Ante esto, el ex defensor de la Universidad Católica, Germán Lanaro dialogó con DirecTV Sports y se puso en el caso hipotético de lo que vive hoy Matías Zaldivia, en la que confesó que, a pesar de un interés del archirrival, este no lo aceptaría por su pasado en el conjunto ‘Cruzado’.

“Agradecería un interés de la U, pero me siento muy identificado con la UC, por todo lo que hemos vivido juntos, no me iría. Sé que esto es un trabajo, pero por lo identificada que está mi familia con el club, no lo aceptaría", partió señalando Lanaro.

Cambiando de tema en base a lo que será su futuro, el defensor de 36 años indico que hoy en día se encuentra de vacaciones mientras pone un ojo en la temporada 2023, en la que revela que quiere seguir activo y desea seguir en el fútbol chileno, en donde tiene ofertas que está analizando.

Lanaro celebrando un gol ante la U | Foto: Agencia Uno

“Tengo fuerzas para continuar jugando, quiero seguir, estoy analizando un par de propuestas. Termino las vacaciones y veré dónde va el destino. Tengo ofertas de Chile, queremos seguir ahí", destacó el ex UC.

Finalmente, Lanaro agradeció a los clubes que se han interesado en él, a los cuales no hizo mención específica y se mostró contento por la llegada de un ex compañero en la UC como Sebastián Saéz a Everton de Viña del Mar.

“Siempre es lindo que aparezcan llamados y se valore lo que hizo uno en todo este tiempo. Me encanta mucho por Sebastián Sáez que llegue a Everton", cerró.