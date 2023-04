Se viene un Clásico Universitario que promete y que se jugará en Concepción debido a que Universidad de Chile no puede ocupar el Santa Laura por un concierto y pese que no se ha anunciado con certeza al Ester Roa como sede, todo indica que los azules lograron el ansiado permiso.

La U llega al partido con la confianza por las nubes por la victoria ante Everton como forastero, en cambio la UC atraviesa un mal momento, algo que se confirmó al ser derrotada como local por O'Higgins.

Es un hecho que cuando comience a rodar el balón todo se olvida y es una nueva historia la que se escribe, así lo ve Rodrigo Barrera, ex delantero que jugó en ambos equipos y que sorprende cuando se le pregunta por su preferencia.

"Obviamente quiero que lo gane la U, pero no me corto las venas si no es así", asegura en conversación con El Mercurio.

Rodrigo Barrera no esconde su corazón azul (Archivo)

Chamuca cuenta que "tengo gratitud con ambos. Pasa que hay mucha afinidad con la gente de la U porque tienen más respeto por mí, y cuando llegué me trataron increíble. La gente de la UC me ve y me trata de traidor, cuando los escucho soy el 'chuncho traidor'".

Barrera es el goleador histórico de la Católica y en conversación con Publimetro el año pasado, dio cuenta de que "a algunas personas les molesta (que sea goleador histórico de la UC), pero tienen que entender que yo no me fui de la Católica porque quería irme, sino porque vencí contrato y me echaron".

Y en esa línea se defendió. "¿Qué debía hacer? ¿No jugar más y quedarme de brazos cruzados? Justo llegaron Colo Colo y la U, y como tenía más amigos en la selección, me quedé ahí. Después me hice fanático por la hinchada y por el trato que me dieron, porque yo venía del equipo contrario, y más encima con la cantidad de goles que había hecho. Pero me abrieron las puertas", cerró.