Gonzalo Fierro aclaró que el duelo entre Colo Colo y Universidad Católica si es un clásico pero de menor grado: "No es la misma adrenalina, no se vive lo mismo que con la U"

En la previa a lo que será el partido de la fecha en la undécima jornada entre Universidad Católica y Colo Colo, las polémicas se han llevado el gran protagonismo pensando en lo que será el duelo del domingo gracias a los dichos de un protagonista.

"El clásico lo jugamos en la fecha 5 y ganamos 4-1" fue el dicho mencionado por el zaguero del Cacique Maximiliano Falcón y el cual encendió la polémica por sobre si es un clásico el duelo entre Cruzados y Albos en el fútbol nacional.

Ante esta situación, el ex defensor y capitán del Popular Gonzalo Fierro dialogó con Dale Albo y fue consultado sobre este tema, en donde expresó que este tipo de partidos para él si es un clásico, pero no como el duelo ante la Universidad de Chile.

"Con Católica, con la U, hasta con Cobreloa son partidos clásicos. Lógicamente por la rivalidad, por la hinchada que tienen. Si te das cuenta, en Argentina todos los domingos hay clásicos. Eso lo hacen por la hinchada que llevan, porque son partidos peleados, difíciles, las estadísticas mandan", explicó al medio citado.

Finalmente, el Joven Pistolero explicó que para él el verdadero clásico es ante los Azules y es por la popularidad de ambas escuadras, además explica que desde su experiencia el partido ante la U tiene mayor emoción y genera más adrenalina que enfrentarse ante la UC.

"En este momento, si me preguntan cuál es más clásico, claramente la U. Es el segundo equipo que tiene más logros en cuanto a lo que es Colo Colo. Colo Colo es el equipo más ganador y popular de Chile, la mejor hinchada, ha ganado más campeonatos, fue campeón de Copa Libertadores y eso te avala. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Con la UC es un clásico por lo que conlleva, pero no es la misma adrenalina, no se vive lo mismo que con la U", cerró.