El pasado sábado se disputó el Duelo de Leyendas en el Estadio Monumental, donde River Plate venció por 2-1 a los históricos de Colo Colo, un evento que contó con gran asistencias del público albo.

Una de las figuras del Cacique fue Gonzalo Fierro, ex capitán y multicampeón con el cuadro popular, quien echó de menos a un emblema de la institución como Claudio Bravo.

En zona mixta el Joven Pistolero conversó con BOLAVIP y se refirió al posible retorno del retiro del ex Real Betis, quien podría reemplazar a Brayan Cortés si es que parte al extranjero.

“Ojalá se sume, Claudio hace un tiempo atrás participó en la fiesta de Colo Colo de Todos los Tiempos. Claudio es una pieza importante y fundamental de lo que es la historia de Colo Colo, es nacido y criado acá. Bueno, todos esperamos que ojalá pueda salir del retiro y que pueda llegar a Colo Colo, es un anhelo”, comenzó diciendo el otrora carrilero.

“En lo personal lo conozco desde los 15 años, fuimos compañeros, somos amigos y es de esperar que pueda retirarse en el club que él ama”, agregó.

En Colo Colo quieren sí o sí a Claudio Bravo

De no darse esta posibilidad, Fierro dejó invitado a Bravo para que se una al plantel de Colo Colo de Todos los Tiempos, quienes se reúnen todos los lunes en el Monumental: “Si no se da, claramente lo invitamos a que pueda estar con nostros todos los lunes, que pueda participar de estos eventos”.

Respecto a los tres meses que lleva en retiro el bicampeón de América, el actual comentarista señaló que no deberían ser un problema para volver al fútbol.

“La verdad que no es tanto, nosotros llevamos tres o cuatro años y hoy día (sábado) creo que nos sentimos bien y cómodos. Creo que tres meses da lo mismo”, aseguró.

“Claudio es parte importante de este club y esperar nomás que si él decide su futuro y sigue jugando o no, podamos tenerlo lo antes posible”, completó.

En Colo Colo de Todos los Tiempos extrañaron a Claudio Bravo. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Los históricos que faltaron en el Duelo de Leyendas

En otra línea, Gonzalo Fierro también se quiso excusar por algunos exfutbolistas que quedaron fuera del Duelo de Leyendas.

“Mucha gente se preguntó por qué no está Claudio, por qué no está Jorge (Valdivia), por qué no está (Julio) Barroso. Pero es lo que hay en estos momentos, tuvimos varias bajas de último momento, no es que queramos dejar a alguien afuera, sabemos que hay muchos jugadores históricos que podrían estar acá, jugadores que quizás ganaron mucho más que nostros, cosas más importantes. Pero lamentebalemte en este partido no pudieron estar”, explicó.