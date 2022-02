Gonzalo Fierro es un ex jugador de Colo Colo que está inmensamente identificado con el club; jugó ahí más de 400 partidos y anotó más de 100 goles, convirtiéndose de esa manera en uno de los jugadores más laureados que hayan pasado por el Cacique.

Como si las presencias con la camiseta y los goles no fueran suficiente, el ‘Joven pistolero’ consiguió 9 títulos de Primera División con los albos, además de dos Supercopa y una Copa Chile como muestra de su trascendencia en el Cacique.

Consultado en Las Últimas Noticias sobre un rumor que lo vinculaba a Universidad de Chile, Fierro desclasificó sus inicios diciendo que eso “No es verdad. Mis tíos y mis primos eran de la U, pero yo no era hincha de ningún equipo porque no veía muchos partidos. Éramos una familia humilde y los partidos lo daban en TV cable y no teníamos, nadie en el barrio tenía”, aseguró.

A Fierro le preguntaron cómo se gestó su llegada a Colo Colo, en donde reveló que “Lo hice después de darme una vuelta larga. Me fui a probar a la U y a la UC y no quedé. Pensé entonces jugar solo a nivel de liga amateur y en un torneo con chicos más grandes anduve bien, me vieron de Palestino y me invitaron a probarme”.

Bajo esa misma línea, complementó: “Quedé y, cuando estaba a punto de debutar, llegó don Mario Moreno y me dijo que me quería en Colo Colo y que fuera a probarme. Estaba en la duda porque en Palestino ya estaba listo, pero Colo Colo era un sueño. Mi papá logró que en Palestino me guardaran el cupo por dos semanas para decidir. Al final, me quedé en Colo Colo”, rememoró.