Gonzalo Fouillioux le hace feroz queque a Darío Osorio y Lucas Assadi y afirma que no se desvalorizarán: "¿Cuánto peor puede andar la U que ahora? en este contexto ya los dos valen 5 millones cada uno"

A pesar del mal momento que vive la Universidad de Chile dentro del Campeonato Nacional, en donde se encuentra ubicado a un solo punto del descenso, hay dos jugadores del conjunto Universitario que han destacado gracias a su buen rendimiento durante esta temporada como lo han hecho Lucas Asssadi y Darío Osorio, quienes al parecer darían muy pronto su paso a las grandes ligas.

Ante esta situación, el periodista Gonzalo Fouillioux comentó sobre este escenario que viven ambas figuras de la U en el programa de YouTube ‘Balong Internacional’, revelando en que está la negociación sobre la posible partida de Osorio y que le depara a Assadi.

“Todavía Osorio no está vendido, pero lo van a vender. No es opción que se vaya ahora, es diciembre o mayo (2023) y la U está tratando de que le queden 5 millones limpios por Osorio. Assadi va recibir ofertas, pero yo no creo que se vaya todavía, sería para matar, se tiene que ir uno este mercado y el otro después”, partió señalando Fouillioux.

Desconociendo que sucederá en las próximas semanas ante las situaciones de estas dos joyas de la U, el comunicador fue claro en señalar el gran futuro que tienen ambos jugadores a su corta edad y destaca las capacidades que ambos tienen de poder relucir su buen nivel en un equipo como la U, que hoy no los acompaña en demasía.

Darío Osorio está en la mira de muchos | Foto: Agencia Uno

“Los dos tienen 18 años, el margen de crecimiento que tienen, algunos dicen ‘si, pero si no andan y después no te llegan estas ofertas’, yo creo que en este caso no aplica, porque ¿cuánto peor puede andar la U que ahora? Y en este contexto ya los dos valen 5 millones cada uno”, explicó en ‘Balong Internacional’.

Finalmente, Fouillioux profundizó en el punto anterior y señaló desde ya que tanto Darío Osorio como Lucas Assadi no se desvalorizarán en un futuro, poniendo como piso mínimo de valor para un posible traspaso de cualquiera de los dos de 5 millones.

“Imagínate hacen un buen Sudamericano, como mínimo van a valer esto (5 millones), no se van a desvalorizar. Son los dos mejores de la U”, cerró.